    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, зап

    760мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.99eur98.78

    Mehr: кортеж президента Ирана находится на пути в Табриз

    2449
    обсудить

    Кортеж президента Ирана Эбрахима Раиси находится на пути в город Тебриз, сообщает 19 мая агентство Mehr.

    Президента Раиси сопровождают имам пятничной молитвы Тебриза, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан, а также другие министры и высокопоставленные чиновники.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сообщается, что спасательно-поисковая группа столкнулась с трудностями при подъеме к месту жесткой посадки вертолета.

    Министр внутренних дел Ахмад Вахиди подтвердил национальному телевидению, что один из вертолетов президентского кортежа совершил жесткую посадку. По его словам, район, где произошло ЧП, гористый, поэтому установить контакты сложно. Он выразил надежду, что спасательные команды доберутся до места происшествия как можно раньше, хотя ситуацию осложняют туман и плохая погода.

    Жесткая посадка произошла у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. О состоянии президента Раиси пока не сообщается, к месту пытаются добраться спасатели, военные и силы полиции.

    До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close