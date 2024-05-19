Mehr: кортеж президента Ирана находится на пути в Табриз

Президента Раиси сопровождают имам пятничной молитвы Тебриза, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан, а также другие министры и высокопоставленные чиновники.

Сообщается, что спасательно-поисковая группа столкнулась с трудностями при подъеме к месту жесткой посадки вертолета. Министр внутренних дел Ахмад Вахиди подтвердил национальному телевидению, что один из вертолетов президентского кортежа совершил жесткую посадку. По его словам, район, где произошло ЧП, гористый, поэтому установить контакты сложно. Он выразил надежду, что спасательные команды доберутся до места происшествия как можно раньше, хотя ситуацию осложняют туман и плохая погода.

Жесткая посадка произошла у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. О состоянии президента Раиси пока не сообщается, к месту пытаются добраться спасатели, военные и силы полиции.



До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.