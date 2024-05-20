Спасатели нашли разбившийся вертолет президента Ирана. Эбрахим Раиси погиб (видео)

Фото: t.me/mehrnews Поделиться Поделиться





В ночь на 20 мая спасатели и военные обнаружили место падения вертолета, в котором президент Ирана возвращался из Азербайджана после встречи с Ильхамом Алиевым. Машина полностью разрушена и сгорела.

"Никаких признаков жизни пассажиров нет", - цитирует слова руководителя Иранского Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда иранское издание Mehr. Причины катастрофы пока не сообщаются.

Поиски начались около 16:00 (мск) сразу после того, как было объявлено о жесткой посадке вертолетя, в котором летел Раиси и ряд иранских чиновников, включая министра иностранных дел. Всего со встречи летело три вертолета с членами делегации. Два — благополучно долетели до места назначения, а президентский Ми-171 пропал с радаров. Была организована работа 65 поисковых групп, состоящих из членов организации Красный полумесяц, иранского МЧС и военных.



Операция сильно осложнялась погодой — сильным ливнем и туманом. Местность, в которой проходили поиски — высокогорная и крайне труднодоступная. Никакие транспортные средства там использовать было нельзя — группы передвигались только пешком, при этом несколько спасателей сами потерялись. Обычная связь также была недоступна, участников операции приходилось обеспечивать системами спутниковой связи.

Лидеры нескольких стран объявили о готовности предоставить помощь в розысках. Турция направила БПЛА самолетного типа, из России вылетело два самолета с оборудованием и 60 спасателями. Десятки государств направили сообщения со словами поддержки и надеждами на спасение Эбрахима Раиси и его спутников.

Иранские СМИ опубликовали последние кадры со своим президентом — во время встречи в Азербайджане, когда он облетал район только что построенной новой плотины на том самом вертолете, на котором и разбился спустя несколько часов.

