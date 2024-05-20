Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета главы Ирана

В зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси была очень сложная погода — термическая депрессия. Об этом рассказал 20 мая РИА Новости ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец.
«Наблюдалось 7–10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300–600 метров. Верхняя граница 9–10 километров», — объясняет Тишковец.
Облака понижались до земли, закрывая сопки и перевалы, местами шли ливни и грозы. Видимость ухудшалась до 1–3 километров, в облаках — до десятков метров. Порывы ветра достигали 10–15 м/с, в горах местами до 21 м/с. В облаках могли быть «болтанка, электризация», а на высоте 3,5 километра и более — обледенение.
«В нижнем пограничном слое от 0 до 3 километров наблюдался сдвиг ветра — разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30–50 километров в час», — рассказал метеоролог.
Полеты при таких метеоусловиях, по его словам, запрещены. Сложно выдерживать высоту, конструкции вертолета испытывают повышенное напряжение, в области нисходящих воздушных потоков есть опасность столкновения с горой.
«Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30–50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси», — заключил Тишковец.
Напомним, вертолет потерпел крушение 19 мая. В ночь на 20 мая удалось найти место падения воздушного судна. Погибли, по данным местных СМИ, все пассажиры, в том числе глава МИД страны. Подробнее о том, кем был президент Ирана, читайте на «Фонтанке».