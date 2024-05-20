«Тегеранский мясник» и ультраконсерватор. Кем был президент Ирана Эбрахим Раиси

Фото: t.me/mehrnews Поделиться Поделиться





19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. При падении машина полностью разрушилась и сгорела. Никаких признаков жизни пассажиров нет, заявил руководитель Иранского Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заверил, что сбоев с управлением государством не будет. В Иране основная власть принадлежит именно духовному лидеру, который исполняет свои обязанности пожизненно. Президент — второе после Али Хаменеи лицо в Иране.



«Фонтанка» собрала, что известно о погибшем главе Ирана, как он стал президентом страны и о чем месяц назад разговаривал с Владимиром Путиным по телефону.

Авария Днем 19 мая стало известно, что в Иране разбился вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси. Жесткая посадка произошла у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном, на борту также был глава МИД Исламской республики.

До аварии Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Кадры с этой встречи и президентом Ирана облет территории открывающейся новой плотины на вертолете показали местные СМИ. На этом самом вертолете он через несколько часов и разбился в горах Восточного Азербайджана.

Всего составе президентской колонны в Иране было три вертолета, на борту которых находились министры и официальные лица. Два из них благополучно приземлились.

Люди из окружения вышли на связь с командным центром, поэтому, как писало агентство Tasnim, была надежда, что жесткая посадка вертолёта иранского лидера обошлась без жертв. Примерно через час после новостей об аварии иранское агентство Mehr сообщило о том, что кортеж Эбрахима Раиси находится на пути в город Тебриз, но к 18:00 удалило пост.



В поисково-спасательной операции задействованы дроны и поисковые отряды с собаками. Работу службу осложняла плохая видимость из-за сильного тумана и ливня. Для координации оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыл министр здравоохранения Ирана. С заявлением о том, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и дальнейшем расследовании, выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Позже Владимир Путин провел встречу с послом Ирана и пообещал всю необходимую помощь. Из Москвы вылетели два Ил-76 с 60 спасателями, альпинистским оборудованиеми небольшим спасательным вертолетом на борту..



От митингующего до президента Раиси Эбрахим родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде в семье священнослужителя, в пять лет потерял отца. С 1975 года он обучался в семинарии в городе Кум, одном из ведущих образовательных богословских учреждений для шиитов. После ее завершения Раиси изучал международное частное право в Университете имени Шахида Мотахари в Тегеране.



Дмитрий Азаров/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





В студенческие годы Эбрахим Раиси активно участвовал в народных волнениях, которые впоследствии привели к Исламской революции 1979 года и упразднению монархии.

В 80-х годах развивалась его юридическая карьера: с 1980-го года он работал в судебной канцелярии в пригороде Тегерана, затем он получил должность прокурора сначала в Кередже, потом — в Хамадане. В 1985 году Раиси стал заместителем прокурора Тегерана, а уже в 88-м вошел в специальный комитет, который казнил политических заключенных, противостоявших режиму аятолл.



Как написал российский политолог Аббас Галлямов* (признан иноагентом в России в 2023 году) в своем телеграм-канале, тогда убили несколько десятков тысяч противников режима. «Работавший в тот момент заместителем столичного прокурора Раиси получил за свою активную роль в тех убийствах прозвище «тегеранский мясник»», — подчеркнул он. Впоследствии правительство США включило его в санкционный список за административный надзор за казнями лиц, которые на тот момент были несовершеннолетними, а также за пытки «и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания в отношении иранских заключенных, включая ампутации конечностей».



С 2004 года Раиси был назначен заместителем председателя Верховного суда — вплоть до 2014 года, когда он получил должность генерального прокурора Ирана. В 2016 году Раиси возглавил крупнейший религиозный фонд Ирана «Астане Кодсе Разави». Организация оказывает материальную помощь малоимущим и паломникам, посещающим шиитские святыни в Иране и Ираке.

В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил действующему президенту Хасану Роухани. Однако уже на следующих президентских выборах 2021 года Раиси одержал победу, заручившись поддержкой консервативных групп. Тогда он набрал 62% голосов, при этом явка в тот год оказалась самой низкой за всю историю Исламской Республики. В том же году Раиси вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии «Time».

Взгляды Президент Ирана принадлежит к ультраконсервативному политическому крылу. В 2009 году Раиси санкционировал жесткие меры против участников антиправительственного «зеленого» движения и протестов, вспыхнувших после президентских выборов. Также Эбрахим Раиси неоднократно выражал поддержку исламской гендерной сегрегации, применяемой в Иране, и выступал за исламизацию высших учебных заведений страны.



Президент Ирана — сторонник жесткой линии в отношениях с Западом, поддерживает цензуру элементов западной культуры. Санкции со стороны ЕС и США он считает полезными для страны и видит в них возможность развития экономики. Тем не менее, Раиси не против восстановления иранского ядерного соглашения, которое утратило силу в 2018 году.



Раиси женат на доценте Тегеранского университета имени Шахида Бехешти и председателе Института фундаментальных исследований науки и техники Джамиле Аламолходе. Летом прошлого года первая леди Ирана стала известна благодаря громкому заявлению о том, что работа и учеба наравне с мужчинами — это насилие для женщин. У пары две дочери и двое внуков.



В октябре Иран официально поддержал ХАМАС и призвал союзников присоединиться. В сентябре 2023 года предложил посредничество Ирана в российско-украинских переговорах. В апреле этого года Эбрахим Раиси поговорил по телефону с Владимиром Путиным — уже по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке, после удара Ирана по Израилю. Тогда Эбрахим Раиси подчеркнул, что действия Ирана были «вынужденными и носили ограниченный характер», и обозначил незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации.

