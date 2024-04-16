«Настрой на развитие сотрудничества»: стали известны подробности разговора Путина с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин 16 апреля поговорил по телефону с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Краткое резюме состоявшейся беседы появилось на сайте Кремля.
В ходе разговора, инициированного, как утверждается, иранской стороной, обсуждалось обострение обстановки на Ближнем Востоке — «после осуществленного Израилем авиаудара по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер». Владимир Путин выразил надежду, что разумная сдержанность, проявленная обеими сторонами, позволит избежать нового витка конфронтации и катастрофических последствий для всего региона.
Эбрахим Раиси снова подчеркнул, что действия Ирана были «вынужденными и носили ограниченный характер», и обозначил незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации.
Обе стороны пришли к выводу, что первопричина нынешних событий на Ближнем Востоке — нерешённость палестино-израильского конфликта, в связи с чем были подтверждены принципиальные подходы РФ и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа и создания условий для дипломатического урегулирования кризиса, а также обозначили «обоюдный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных областях».
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.