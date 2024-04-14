Атака Ирана на Израиль, жертвы и реакция США — главное за ночь

Иран за время атаки в ночь на 14 апреля выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «земля-земля», сообщает The New York Times.
Пресс секретарь ЦАХАЛа, Даниэль Агари приводит другие цифры: «Иран запустил по нам более 300 ракет. Мы сбили 99%. 170 беспилотников, 30 крылатых ракет сбито. Большая часть из 120 баллистических ракет сбита. База «Неватим» не пострадала».
Сообщается, что одной из целей баллистических ракет стала Храмовая гора в Иерусалиме, но ПВО ее защитило.
В результате атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля погибли четыре человека: трое мирных граждан Иордании были убиты иранским дроном-камикадзе Shahed 136, а в Израиле в районе города Арад погиб 10-летний ребенок из поселения бедуинов.
Как сообщает израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом», 31 человеку понадобилась медицинская помощь. Люди пострадали, когда бежали в бомбоубежища.
Израильские СМИ сообщили о падении иранской ракеты в городе Умм-эль-Фахм, где проживают арабы-мусульмане. Несколько иранских ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, упали к югу от Багдада в Ираке, сообщает телеканал Al Arabiya. Крупный фрагмент ракеты упал в жилом районе Мардж аль-Хаммам на территории Аммана в Иордании.
Генсек ООН Антонио Гуттериш заявил, что осуждает атаку Ирана на Израиль и призывает немедленно ее прекратить. Ранее посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что Иран нарушил Устав ООН и доказал, что является угрозой миру и безопасности. В иранском постпредстве заявили, что удар Ирана по Израилю «является самообороной, предусмотренной Уставом ООН», и США должны оставаться в стороне.
МИД Ирана, в свою очередь, утверждает, что вооруженные силы Ирана «реализовали свое неотъемлемое право на самооборону в ответ на неоднократные военные нападения» Израиля, в частности, на дипломатические здания в Дамаске.
Корпус стражей исламской революции предупредил США, что любая поддержка и участие в нанесении ущерба интересам Ирана приведет к «решительному и вызывающему сожаление ответу» со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран, передает агентство IRNA.
Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена по итогам ночного телефонного разговора с израильским премьер-министром Нетаньяху. Байден заявил, что осуждает действия Тегерана, но дал понять, что США не станут принимать участия в наступательных операциях против Ирана.
Силы ЦАХАЛ нанесли удар по военным сооружениям «Хезболлы» в районе Джбаа на юге Ливана. Ранее ночью израильские истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в районах Хиама и Кфаркелы.
Пока одни жители Тегерана устроили гуляния на улицах, другие встали в пробки и в очереди на заправочные станции, чтобы выехать из города, не дожидаясь ответа Израиля.
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке состоится в 23 часа по московскому времени 14 апреля.