Атака Ирана на Израиль, жертвы и реакция США — главное за ночь

Иран за время атаки в ночь на 14 апреля выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «земля-земля», сообщает The New York Times.



Пресс секретарь ЦАХАЛа, Даниэль Агари приводит другие цифры: «Иран запустил по нам более 300 ракет. Мы сбили 99%. 170 беспилотников, 30 крылатых ракет сбито. Большая часть из 120 баллистических ракет сбита. База «Неватим» не пострадала».

Сообщается, что одной из целей баллистических ракет стала Храмовая гора в Иерусалиме, но ПВО ее защитило.

В результате атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля погибли четыре человека: трое мирных граждан Иордании были убиты иранским дроном-камикадзе Shahed 136, а в Израиле в районе города Арад погиб 10-летний ребенок из поселения бедуинов.