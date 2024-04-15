    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    745мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.44eur99.73

    Патрушев созвонился с главой совета нацбезопасности Израиля и призвал к сдержанности

    1301
    4 комментария

    Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба Совета безопасности России.

    Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке Николай Патрушев отметил необходимость проявления сдержанности всеми сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

    «Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в публикации Совбеза.

    В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, подробности читайте на «Фонтанке». Иран назвал свои действия ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля, когда, по данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атака имела «ограниченный характер» и следующий удар может быть «серьезнее». Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному объекту в Ливане.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПатрушевИзраильИран
    ЛАЙК0
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close