Патрушев созвонился с главой совета нацбезопасности Израиля и призвал к сдержанности

Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба Совета безопасности России.
Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке Николай Патрушев отметил необходимость проявления сдержанности всеми сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
«Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в публикации Совбеза.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, подробности читайте на «Фонтанке». Иран назвал свои действия ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля, когда, по данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атака имела «ограниченный характер» и следующий удар может быть «серьезнее». Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному объекту в Ливане.