Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному объекту в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 апреля сообщила в своих соцсетях об ударе военных истребителей Израиля по локации на территории Ливана, где находился объект группировки «Хезболла» по производству оружия.
Цель располагалась в районе Наби-Шит на северо-востоке Ливана (55 км к востоку от Бейрута), ранее Израиль уже сообщал об ответных «ударах возмездия» по объектам группировки и ее подразделениям «Радван» на юге Ливана.
Иран в ночь на 14 апреля выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «земля-земля». Атаку Ирана по Израилю поддержала группировка «Хезболла», запустив ракеты с территории Ливана.