Не в полную силу: Тегеран прокомментировал ночной удар по Израилю

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что состоявшаяся в ночь на 14 апреля атака по Израилю, совершенная в рамках операции «Правдивое обещание», имела «ограниченный характер», и следующий удар может быть «серьезнее». Слова главы МИД приводит телеканал PressTV.



По утверждению иранского дипломата, удары наносились только по авиабазе и разведывательным центрам, имеющим отношение к атаке на консульство Ирана в Дамаске. Однако в дальнейшем, если к военным операциям Израиля присоединятся американские силы, то под удар Ирана попадут и базы США.

