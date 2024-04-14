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    Война на Ближнем Востоке

    Не в полную силу: Тегеран прокомментировал ночной удар по Израилю

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    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что состоявшаяся в ночь на 14 апреля атака по Израилю, совершенная в рамках операции «Правдивое обещание», имела «ограниченный характер», и следующий удар может быть «серьезнее». Слова главы МИД приводит телеканал PressTV.

    По утверждению иранского дипломата, удары наносились только по авиабазе и разведывательным центрам, имеющим отношение к атаке на консульство Ирана в Дамаске. Однако в дальнейшем, если к военным операциям Израиля присоединятся американские силы, то под удар Ирана попадут и базы США.

    Вместе с тем, источники из дипломатического ведомства Турции сообщили РИА Новости, что Тегеран передал через Анкару обещание не наносить новых ударов по Израилю в том случае, если Тель-Авив не будет принимать ответных действий.

    Между тем, Армия Израиля уже заявила об ответном ударе по военному объекту в Ливане.

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