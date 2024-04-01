Израиль нанес удары с воздуха по Дамаску, в результате было разрушено здание консульства Ирана. Об этом 1 апреля сообщает сирийское информагентство SANA.
В результате удара здание дипмиссии получило значительные разрушения, также повреждены соседние дома. Часть ракет Израиля отразила система ПВО.
По данным сирийского информагентства Alalam, у здания консульства погибли как минимум три человека, в том числе генерал КСИР Мохаммад Захеди и его помощник.
Со ссылкой на военный источник СМИ уточнило, что находившиеся в здании люди погибли или получили ранения. Также со ссылкой на дипломатический источник агентство добавило, что члены дипмиссии не пострадали, в том числе посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари и его семья.
По данным телеканала «Аль-Арабия», погибли 8 человек.
Израиль нанес авиаудары по консульству Ирана в Сирии
Израиль нанес удары с воздуха по Дамаску, в результате было разрушено здание консульства Ирана. Об этом 1 апреля сообщает сирийское информагентство SANA.
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