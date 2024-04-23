Президент Ирана заявил, что от Израиля «вряд ли что-то останется» в случае новой атаки

Если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует территорию Ирана, то от еврейского государства вряд ли что-то останется. Такое заявление 23 апреля сделал президент Ирана Эбрахим Раиси, сообщает агентство IRNA.

По его словам, если Израиль снова нападет на территорию Ирана, то столкнется с совершенно другими последствиями, «и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля».