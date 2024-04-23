    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, южн

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.25eur99.36

    Президент Ирана заявил, что от Израиля «вряд ли что-то останется» в случае новой атаки

    3212
    13 комментариев

    Если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует территорию Ирана, то от еврейского государства вряд ли что-то останется. Такое заявление 23 апреля сделал президент Ирана Эбрахим Раиси, сообщает агентство IRNA.

    По его словам, если Израиль снова нападет на территорию Ирана, то столкнется с совершенно другими последствиями, «и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля».

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в последних контактах с израильскими коллегами Москва передала информацию о том, что Иран не хочет дальнейшей эскалации. В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, назвав это ответом на удары по своему консульству в Дамаске 1 апреля. По данным Корпуса стражей исламской революции (иранское военно-политическое элитное подразделение), в ту ночь погибли семь офицеров, в том числе два высокопоставленных генерала. В ночь на 19 апреля Израиль атаковал иранские объекты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИранИзраильВойна
    ЛАЙК6
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    Guddd-Head23 Апр 2024 в 18:48
    Если сбили 99% ракет, то как-то сомнительно
    +0−0
    Игорь Соколов23 Апр 2024 в 17:03
    Сказать-то оно, конечно, всякое можно... а ты поди продемонстрируй...

    (С) Д.И. Менделеев
    +6−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close