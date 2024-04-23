Президент Ирана заявил, что от Израиля «вряд ли что-то останется» в случае новой атаки

Если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует территорию Ирана, то от еврейского государства вряд ли что-то останется. Такое заявление
По его словам, если Израиль снова нападет на территорию Ирана, то столкнется с совершенно другими последствиями, «и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в последних контактах с израильскими коллегами Москва передала информацию о том, что Иран не хочет дальнейшей эскалации. В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, назвав это ответом на удары по своему консульству в Дамаске 1 апреля. По данным Корпуса стражей исламской революции (иранское военно-политическое элитное подразделение), в ту ночь погибли семь офицеров, в том числе два высокопоставленных генерала. В ночь на