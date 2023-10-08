Иран официально поддержал ХАМАС и призвал союзников присоединиться

Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси провел переговоры с лидерами палестинских военизированных группировок. В частности, ХАМАС. Об этом 8 октября сообщает новостное агентство Ирана IRNA.



О чем конкретно шла речь, неизвестно. Однако после Раиси призвал другие мусульманские страны присоединиться и поддержать палестинцев.



Иран долгое время поддерживал ХАМАС. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни у Вашингтона, ни у Тель-Авива нет информации о том, что Иран каким-либо образом причастен к атаке на Израиль.

