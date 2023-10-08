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    Иран официально поддержал ХАМАС и призвал союзников присоединиться

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    Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси провел переговоры с лидерами палестинских военизированных группировок. В частности, ХАМАС. Об этом 8 октября сообщает новостное агентство Ирана IRNA.

    О чем конкретно шла речь, неизвестно. Однако после Раиси призвал другие мусульманские страны присоединиться и поддержать палестинцев.

    Иран долгое время поддерживал ХАМАС. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни у Вашингтона, ни у Тель-Авива нет информации о том, что Иран каким-либо образом причастен к атаке на Израиль.

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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