Война в Израиле: Россия призывает прекратить огонь

Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. Как передает 7 октября ТАСС, РФ призывает стороны конфликта прекратить огонь.
«Это рецидив конфликта, длящегося 75 лет. <…> Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру», — сказал Богданов.
Опубликовано также официальное заявление МИД РФ по ситуации в Израиле. В Москве выражают «самую серьёзную озабоченность» резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
«Конфликт <…> не имеет силового решения и может быть урегулирован <…> через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем», — сказано в тексте послания.
В заявлении МИД РФ призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности.