Война в Израиле: Россия призывает прекратить огонь

Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. Как передает 7 октября ТАСС, РФ призывает стороны конфликта прекратить огонь.



«Это рецидив конфликта, длящегося 75 лет. <…> Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру», — сказал Богданов.



Опубликовано также официальное заявление МИД РФ по ситуации в Израиле. В Москве выражают «самую серьёзную озабоченность» резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

