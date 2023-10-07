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    Война в Израиле: Россия призывает прекратить огонь

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    Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. Как передает 7 октября ТАСС, РФ призывает стороны конфликта прекратить огонь.

    «Это рецидив конфликта, длящегося 75 лет. <…> Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру», — сказал Богданов.

    Опубликовано также официальное заявление МИД РФ по ситуации в Израиле. В Москве выражают «самую серьёзную озабоченность» резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

    «Конфликт <…> не имеет силового решения и может быть урегулирован <…> через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем», — сказано в тексте послания.

    В заявлении МИД РФ призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности.

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