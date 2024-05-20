Mehr: вместе с президентом Ирана погибли глава МИД и губернатор одной из провинций

Вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту вертолёта находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Все они погибли, передает 20 мая Mehr . Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации.

«Мистер Путин, несмотря на то, что воскресенье в России выходной, провел встречу в 22:00 с участием высших должностных лиц аппарата обороны и безопасности страны, и по приглашению я присутствовал на этой встрече в качестве посла Исламской Республики», — сказал Джалали.

Агентство со ссылкой на посла Ирана в РФ Казема Джалали сообщает, что президент РФ Владимир Путин пригласил посла в Кремль.

По его словам, Путин сначала обратился к нему и сказал, что «мы очень обеспокоены и расстроены в связи с этим, обязательно передайте мое послание Верховному лидеру Исламской революции, что мы готовы сделать все необходимое».



Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из Москвы в Тебриз. Они доставят к месту поиско-спасательной операции в Иране российских специалистов, в том числе кинологов с собаками, и вертолет отряда «Центроспас», передаёт МЧС.

