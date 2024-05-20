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    Власти США не видят признаков иностранного вмешательства в гибели Раиси

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    В администрации президента США заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом 20 мая сообщает телеканал NBC News со ссылкой на анонимного чиновника из Белого дома.

    «Никакого иностранного вмешательства вообще», — цитирует канал оценку источника.

    Тот же чиновник прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Ирана по государственному телевидению о том, что из-за американских санкций в Иране ощущается нехватка запчастей для вертолетов.

    «Это смешно», — сказал собеседник NBC News.

    Напомним, вертолет Bell 212, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился в воскресенье неподалеку от границы с Азербайджаном.

    Утром 20 мая Красный Полумесяц Ирана сообщил, что поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента. Все пассажиры и экипаж погибли. Все, что известно об этой авиакатастрофе, — в материале «Фонтанки».

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