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    В Подмосковье задержали арендатора хостела, в котором сгорели 8 человек

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    СК РФ

    Мужчину, арендовавшего незаконный хостел в подмосковной Истре, задержали после страшного пожара 23 мая. Он рассказал, что заселил в дом 15 иностранных граждан.

    Задержанный — 24-летний гражданин Узбекистана, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Он проходит подозреваемым по делу о причинении смерти по неосторожности. Предварительно было установлено, что молодой человек арендовал дом в СНТ «Снегирь» якобы для собственного проживания, но заселил туда нелегальных мигрантов. Следствию он рассказал, что заселил в дом 15 человек, двое были из Туркменистана, остальные — граждане Узбекистана.

    Ночью 23 мая в доме произошел пожар. Сообщалось, что вероятной причиной стал неисправный обогреватель. В результате погибли 8 человек, одна женщина пострадала и была госпитализирована. На месте продолжают работу следователи и криминалисты.

    Арендатор дома доставлен к следователю для допроса. Также допрашивают собственника дома, председателя СНТ и очевидцев. Возбуждено два уголовных дела: по статье 109 УК РФ о причинении смерти двух и более человек по неосторожности и по статье 332.1 УК РФ об организации незаконной миграции.

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