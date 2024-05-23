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    Стало известно, из-за чего разгорелся пожар в хостеле в Истре, где погибли 8 человек

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    Причиной пожара в хостеле в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Московской области стал неисправный обогреватель, пишет 23 мая ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В здании не было систем противопожарной защиты, огонь быстро распространился, потому что в комнате было много вещей и скученно стояли кровати.

    По последним данным, погибли восемь человек. Одна женщина госпитализирована.

    Хостел не был официально зарегистрирован, документы на гостиничную деятельность также отсутствовали, сообщали правоохранительные органы. По предварительной информации, дом арендовал 23-летний мужчина, в нем размещались иностранные граждане, не имеющие регистрацию на территории РФ.

    СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти двух и более человек по неосторожности»). Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, организовавшего нелегальную миграцию (332.1 УК РФ).

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