Подробности о страшном пожаре в Истре: в доме жили нелегальные мигранты, число жертв растёт

После пожара в Истре, в котором погибли несколько человек, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Прокуратура Московской области
По информации следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, и после этого туда заселились иностранцы, не имеющие регистрации на территории РФ.
«Ход и результаты расследования уголовного дела, установление иных лиц, причастных к организации незаконной миграции, взяла под контроль Истринская городская прокуратура», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» писала, что дом сдавался в аренду, он считается хостелом. Пожар мог начаться от горевшего камина, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Число погибших выросло с шести до семи. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
UPD: на месте пожара найдено тело еще одного, число жертв выросло до восьми, сообщило в 12:51 МЧС.