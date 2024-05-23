Шесть человек погибли во время пожара в хостеле в Подмосковье

Шесть человек погибли, еще двое пострадали при пожаре в хостеле в Истринском районе Подмосковья, сообщают 23 мая пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры Московской области.
По предварительной информации, в частном трехэтажном домe в СНТ «Снегирь» деревни Падиково городского округа Истры произошло возгорание. Во время тушения обнаружили тела шести человек. Еще двум удалось спастись, их доставили в медицинское учреждение, уточняет прокуратура. МЧС и СК сообщают об одном госпитализированном.
ГСУ СК России по Московской области
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Виновному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.
МЧС России
Прокуратура уточняет, что площадь дома составляет 250 «квадратов», помещение сдавалось в аренду, газ не проведен. На данном этапе идет проливка и разбор конструкций.