Дело о крупнейших в истории взятках: следствие просит арестовать замглавы подмосковного УФСИН

Следствие 23 мая просит арестовать заместителя начальника подмосковного УФСИН Марата Талаева по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
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Следствие 23 мая просит арестовать заместителя начальника подмосковного УФСИН Марата Талаева по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Новость дополняется.
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