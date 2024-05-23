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    Дело о крупнейших в истории взятках: следствие просит арестовать замглавы подмосковного УФСИН

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    Следствие 23 мая просит арестовать заместителя начальника подмосковного УФСИН Марата Талаева по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

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