Ароматный каршеринг остановили на Шуваловском проспекте. Молодой иностранец оказался разговорчив

Иностранный гражданин на каршеринге прервал ночную поездку в Приморском районе Петербурга 23 мая. Его остановили сотрудники ГИБДД. Он на камеру признался, что употреблял алкоголь, а за руль сел, чтобы быстрее добраться до места назначения, но от медосвидетельствования отказался, сообщает «Дорожный инспектор».
Около 00:15 на Шуваловском проспекте, 63, инспекторы ДПС решили проверить документы у водителя каршерингового «Фольксвагена» и почувствовали сильный запах парфюма. «Ощущение, что водитель выпил целый флакон. Такой способ замаскировать пары алкоголя очень наивный», — отмечает «Дорожный инспектор». У мужчины были признаки не только алкогольного, но и наркотического опьянения, процесс оформления он пытался затянуть.
Водителю 23 года, он гражданин Казахстана. На него составлен административный материал по статье