    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    772мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.19eur97.9

    Ароматный каршеринг остановили на Шуваловском проспекте. Молодой иностранец оказался разговорчив

    2186
    1 комментарий

    Иностранный гражданин на каршеринге прервал ночную поездку в Приморском районе Петербурга 23 мая. Его остановили сотрудники ГИБДД. Он на камеру признался, что употреблял алкоголь, а за руль сел, чтобы быстрее добраться до места назначения, но от медосвидетельствования отказался, сообщает «Дорожный инспектор».

    ПоделитьсяПоделиться

    Около 00:15 на Шуваловском проспекте, 63, инспекторы ДПС решили проверить документы у водителя каршерингового «Фольксвагена» и почувствовали сильный запах парфюма. «Ощущение, что водитель выпил целый флакон. Такой способ замаскировать пары алкоголя очень наивный», — отмечает «Дорожный инспектор». У мужчины были признаки не только алкогольного, но и наркотического опьянения, процесс оформления он пытался затянуть.

    Водителю 23 года, он гражданин Казахстана. На него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). Ему грозит 195 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

    Фото: «Дорожный инспектор»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пьяный водительКаршеринг
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close