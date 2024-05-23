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    Солист группы «Порнофильмы» получил протокол о дискредитации армии

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    Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ в отношении солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Соответствующая карточка 23 мая появилась на сайте Тверского суда Москвы.

    Котлярову* по данной статье грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Дискредитацию эксперты нашли в высказываниях музыканта, размещенных на YouTube. Солиста «Порнофильмов» просил проверить депутат-единоросс Андрей Альшевских.

    *Минюст признал Владимира Котлярова иностранным агентом.

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