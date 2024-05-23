Солист группы «Порнофильмы» получил протокол о дискредитации армии

Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации
Котлярову* по данной статье грозит штраф в размере до
*Минюст признал Владимира Котлярова иностранным агентом.
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Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации
Котлярову* по данной статье грозит штраф в размере до
*Минюст признал Владимира Котлярова иностранным агентом.
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