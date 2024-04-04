«Спросим за каждое слово». В высказываниях солиста «Порнофильмов» нашли признаки дискредитации ВС РФ

Полиция Москвы нашла признаки дискредитации Вооруженных Сил РФ в высказываниях вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает 4 апреля в своем telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово, — заявил депутат Андрей Альшевских. — Музыканту Владимиру Котлярову приготовиться».
Из ответа МВД следует, что полиция проверила высказывания Котлярова по запросу депутата. Лингвистическое исследование экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Москве показало, что в действиях вокалиста «Порнофильмов» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России».
Материал проверки 26 марта направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия решения в соответствии с российским законодательством, следует из ответа МВД.
В сентябре 2023 года Владимира Котлярова признали в России иностранным агентом. На сайте Минюста говорилось, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины.
Накануне суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице которого были размещены герб Украины и антивоенное высказывание. Суд усмотрел в его публикациях «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ». После суда Бураков все дискредитирующие материалы удалил.
*Признан в России иностранным агентом