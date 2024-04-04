    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, сев

    760мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    «Спросим за каждое слово». В высказываниях солиста «Порнофильмов» нашли признаки дискредитации ВС РФ

    2564
    28 комментариев

    Полиция Москвы нашла признаки дискредитации Вооруженных Сил РФ в высказываниях вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает 4 апреля в своем telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

    «Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово, — заявил депутат Андрей Альшевских. — Музыканту Владимиру Котлярову приготовиться».

    Из ответа МВД следует, что полиция проверила высказывания Котлярова по запросу депутата. Лингвистическое исследование экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Москве показало, что в действиях вокалиста «Порнофильмов» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России».

    Материал проверки 26 марта направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия решения в соответствии с российским законодательством, следует из ответа МВД.

    В сентябре 2023 года Владимира Котлярова признали в России иностранным агентом. На сайте Минюста говорилось, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины.

    Накануне суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице которого были размещены герб Украины и антивоенное высказывание. Суд усмотрел в его публикациях «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ». После суда Бураков все дискредитирующие материалы удалил.

    *Признан в России иностранным агентом

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Группа ПорнофильмыДискредитация ВС РФ
    ЛАЙК6
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 28

    chip104 Апр 2024 в 13:59
    Товарищи, выразим наш дружный позор группе порнофильме!
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:56
    А депутат приготовиться не хочет? куда ему галстук засовывать?Соц. Опрос
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close