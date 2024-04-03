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    Доцента с украинской аватаркой наказали в Петербурге по статье о дискредитации ВС РФ

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    Доцент Университета путей сообщения Дмитрий Бураков, разместивший в профиле в VK герб Украины и пацифистское высказывание, был оштрафован Ленинским районным судом на 30 тысяч рублей. Об этом 3 апреля сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Суд усмотрел в его записях «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ» — статья 20.3.3, часть 1, КоАП РФ.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о задержании сотрудника ПГУПС. На страничке во «ВКонтакте», подлинность которой Дмитрий подтвердил корреспонденту «Фонтанки», с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага, а в статусе — пацифистский лозунг. Один из постов был посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

    В разговоре с «Фонтанкой» Дмитрий Бураков заявлял, что «отвергает умысел дискредитации». На момент рассмотрения в суде все «дискредитирующие» записи были удалены.

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    Комментарии 19

    Гость03 Апр 2024 в 16:13
    И какая тут связь?
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