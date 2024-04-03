Доцента с украинской аватаркой наказали в Петербурге по статье о дискредитации ВС РФ

Доцент Университета путей сообщения Дмитрий Бураков, разместивший в профиле в VK герб Украины и пацифистское высказывание, был оштрафован Ленинским районным судом на 30 тысяч рублей. Об этом 3 апреля сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд усмотрел в его записях «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ» — статья 20.3.3, часть 1, КоАП РФ.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о задержании сотрудника ПГУПС. На страничке во «ВКонтакте», подлинность которой Дмитрий подтвердил корреспонденту «Фонтанки», с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага, а в статусе — пацифистский лозунг. Один из постов был посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.