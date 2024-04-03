Стало известно, по какой статье проходит доцент петербургского вуза с украинским трезубцем в соцсетях

Поводом для задержания доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова стал размещенный на аватарке в профиле в VK герб Украины и пацифистское высказывание. Информацию об этом сотрудник вуза подтвердил «Фонтанке».

Из протокола полиции следует, что Дмитрий Бураков «размещал информационный материал: на месте изображения фотографии профиля размещено изображение национального герба Р. Украина ». Под указанным изображением в статусе аккаунта имеется текст пацифистского содержания.