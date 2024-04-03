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    Стало известно, по какой статье проходит доцент петербургского вуза с украинским трезубцем в соцсетях

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    Поводом для задержания доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова стал размещенный на аватарке в профиле в VK герб Украины и пацифистское высказывание. Информацию об этом сотрудник вуза подтвердил «Фонтанке».

    Из протокола полиции следует, что Дмитрий Бураков «размещал информационный материал: на месте изображения фотографии профиля размещено изображение национального герба Р. Украина». Под указанным изображением в статусе аккаунта имеется текст пацифистского содержания.

    В разговоре с «Фонтанкой» Дмитрий рассказал, что он проходит по статье 20.3.3, часть 1, КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). По данной статье ему грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По его словам, сегодня состоится суд.

    «Я согласен, разумеется, с тем, что указанное мною размещено. Умысел дискредитации отвергаю»,— заявил Дмитрий Бураков.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о задержании сотрудника ПГУПС. На страничке во «ВКонтакте», подлинность которой Дмитрий подтвердил корреспонденту «Фонтанки», с 1 марта 2014 года стоит трезубец на фоне украинского флага. Один из постов посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

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