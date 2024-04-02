Доцент петербургского вуза с украинским трезубцем на аватарке в соцсетях не знает, за что его увезли в отдел полиции

Доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова задержали во вторник, 2 апреля, в Петербурге. Информацию об этом он подтвердил в разговоре с «Фонтанкой».

Как сообщил сотрудник ПГУПС, с 16:40 он находится во втором отделении полиции Адмиралтейского района. «Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 нахожусь в отделении полиции №2», — рассказал Дмитрий Бураков.

На страничке во «ВКонтакте», подлинность которой Дмитрий подтвердил корреспонденту «Фонтанки», с 1 марта 2014 года стоит трезубец на фоне украинского флага. Один из постов посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.