Солист группы «Порнофильмы» Котляров* включен в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иностранных агентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*, а также еще пять человек. Информация об этом 8 сентября появилась на сайте ведомства.



«В. А. Котляров* открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

Также указано, что солист «выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации» и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».