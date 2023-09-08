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    Солист группы «Порнофильмы» Котляров* включен в реестр иноагентов

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    16 комментариев

    Минюст включил в реестр иностранных агентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*, а также еще пять человек. Информация об этом 8 сентября появилась на сайте ведомства.

    «В. А. Котляров* открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

    Также указано, что солист «выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации» и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

    Кроме Котлярова*, статус иноагентов получили российский журналист Андрей Мальгин*, социолог Николай Митрохин*, политик Наталья Пелевина*, депутат из Ефремова Ольга Подольская* и кинорежиссер и журналист Мумин Шакиров*.

    *Внесены в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 16

    Гость08 Сен 2023 в 23:05
    Это точно пройдёт
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