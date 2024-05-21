Этот вид чая вредит печени и почкам. Физиолог объяснил почему

Эксперт рассказал, можно ли постоянно пить чай в пакетиках Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Чай в пакетиках очень облегчает жизнь, а в офисе это вообще незаменимая вещь, рассказывает «Доктор Питер». Но можно ли постоянно пить такой напиток? И что, помимо собственно заварки, можно обнаружить в чашке?

Александр Созыкин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения

— С годами технологии чайного производства совершенствуются. Известные бренды наряду с привычными бумажными пакетиками начали выпускать «элитные» сорта в пирамидках. Выглядят они презентабельно, к тому же являются более прочными, чем пакетики предыдущего поколения, — говорит физиолог Александр Созыкин. — Однако ученые проверили такой чай с помощью электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания. Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика.



По словам эксперта, одна-две чашки подобного чая заметного вреда здоровью не принесут. Однако при регулярном употреблении микропластик накапливается в органах и системах нашего тела.

— Исследования показали, что поражаются в основном кровь, печень и почки. И это может привести к различным онкологическим заболеваниям, — предупреждает Александр Созыкин.

О том, что чайные пакетики содержат микропластик, первыми заговорили итальянские ученые. В 2019 году они провели исследование и обнаружили, что при замачивании пластикового чайного пакетика в каждую чашку попадает примерно 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда нанопластика. Однако это исследование касалось лишь пакетиков, которые сделаны из нейлона.



Спустя год ученые из Дублинского университета изучали чайные пакетики, изготовленные из смеси целлюлозы и пластика, а также из биоразлагаемых материалов. Было подсчитано, что каждый чайный пакетик выделяет 1,3 миллиарда пластиковых частиц размером от 0,5 до 5000 мкм .

По словам физиолога Александра Созыкина, необходимо запретить производство таких чайных пакетиков.

— Использование пластика в чайной промышленности недопустимо, — говорит эксперт. — А людям нужно прививать культуру чаепития — вместо пакетированного использовать полезную заварку из листового или гранулированного чая.



Опасность чайного налета Многие месяцами не моют чайник, и внутри него и его носика образуется коричневый налет, который называют чайными «сливками», состоящими из смеси катехинов и кофеина. Они хорошо растворяются в горячей воде, но начинают выпадать в осадок при охлаждении. Чем крепче чай, тем больше налета. При оседании «сливок» заварка мутнеет, при долгом стоянии они оседают на стенках и носике чайника, образуя пленку.



— Пить чай из чайника и кружек, которые плотно окутаны темным налетом, не стоит, — говорит патофизиолог Елена Парецкая. — В этой пленке активно размножаются грибки и бактерии, они накапливаются и попадают в напиток, а из него — в организм. Это может привести к развитию пищевых токсикоинфекций и инфекций пищеварительного тракта: эшерихиоза, стафилококкового поражения и даже сальмонеллеза.



Опасно и повторное заваривание чая в чайнике, который не отмыт предварительно от ранее образовавшегося налета.



— При контакте горячей воды и компонентов напитка с пленкой чая образуются танины и оксалатные соли, которые могут вредить желудку и работе почек. Поэтому всегда перед завариванием чая нужно тщательно промыть сам чайник и его носик, полностью удалив все следы, — предупреждает врач. — Легко это можно сделать содой, она моментально удаляет чайный налет.

