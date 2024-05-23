«Комбинат питания» Пригожина закрывает филиал в Петербурге и может потерять землю в Москве

ООО «Комбинат питания», которое в СМИ связывали с Евгением Пригожиным, намерено закрыть свой филиал в Петербурге и сосредоточиться на работе в других регионах. Тем временем власти Москвы подали в суд, чтобы забрать у компании
«Комбинат питания» на 100% принадлежит АО «Корпорация развития», владельцы которого скрыты по закону о защите лиц, попавших под санкции. Однако продукцию компании в свое время активно продвигал лично Евгений Пригожин и в качестве хозяина принимал на ее объектах чиновников во время экскурсий, что дало СМИ повод говорить о нем как о владельце этого бизнеса. Он заключается в обеспечении горячим питанием школ, больниц, соцучреждений, а также контрактах с силовыми структурами, и этот бизнес идет хорошо.
Согласно обнародованной отчетности компании, в 2023 году выручка «Комбината питания» выросла на 17%, до
На днях в базе СПАРК была размещена пояснительная записка к годовой финансовой отчетности «Комбината питания». «Общество планирует в 2023 году продажу имущества Филиала ООО «Комбинат питания» — Северо-Запад в связи с прекращением деятельности, перемещение в другие географические регионы, реорганизацию общества», — говорится в документе.
Собственно, продажа имущества — не новость. Судя по выписке из Росреестра, еще 5 февраля «Комбинат питания» продал свою большую фабрику-кухню в Янино заметным предпринимателям из отрасли общепита Сергею Ковалю и Николаю Рузанову.
Именно их компанию — ООО «РБЕ» называют преемником структур Пригожина в деле поставок питания в Минобороны. Прямых подтверждений этому быть не может: контракты МО засекречены, однако по итогам 2023 года выручка «РБЕ» подскочила с 5 до почти
Инвестиции в янинский проект Пригожина, запущенный в далеком
Теперь «Комбинат питания» избавляется и от своего филиала, который был зарегистрирован по адресу фабрики в Янино.
Одновременно в пояснительной записке говорится, что московский филиал продолжит исправно работать. Он зарегистрирован в поселке Клёново в административных границах Москвы. Там тоже располагается крупный комбинат, который снабжал едой в том числе и столичные фирмы, которые выигрывали конкурсы на поставку питания в школы Москвы. Во многом на этом основании СМИ также считали эти фирмы связанными с бизнесом Пригожина. В какой-то момент их долю рынка оценивали в 90%.
Однако и с этим проектом есть заминка. Дело в том, что промзона в Клёново имеет довольно крупный пустующий участок в
Однако в марте этого года департамент городского имущества Москвы подал иск о расторжении договора аренды. Столичные чиновники не комментируют этот процесс, однако, по информации «Фонтанки», формальным поводом для изъятия этих
После смерти Евгения Пригожина в 2023 году бизнес по общественному питанию перешел под контроль к сыну предпринимателя, Павлу Пригожину.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»