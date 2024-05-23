«Комбинат питания» Пригожина закрывает филиал в Петербурге и может потерять землю в Москве

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





ООО «Комбинат питания», которое в СМИ связывали с Евгением Пригожиным, намерено закрыть свой филиал в Петербурге и сосредоточиться на работе в других регионах. Тем временем власти Москвы подали в суд, чтобы забрать у компании 4,6 га в пригороде столицы, где могла бы расширяться существующая фабрика-кухня «Конкорд».



«Комбинат питания» на 100% принадлежит АО «Корпорация развития», владельцы которого скрыты по закону о защите лиц, попавших под санкции. Однако продукцию компании в свое время активно продвигал лично Евгений Пригожин и в качестве хозяина принимал на ее объектах чиновников во время экскурсий, что дало СМИ повод говорить о нем как о владельце этого бизнеса. Он заключается в обеспечении горячим питанием школ, больниц, соцучреждений, а также контрактах с силовыми структурами, и этот бизнес идет хорошо.



Согласно обнародованной отчетности компании, в 2023 году выручка «Комбината питания» выросла на 17%, до 5,8 млрд рублей, чистая прибыль — на 20%, до 340 млн . При этом своим неназванным бенефициарам фирма по итогам прошлого года выплатила 660 млн рублей дивидендов. В компании официально числится 430 сотрудников .

На днях в базе СПАРК была размещена пояснительная записка к годовой финансовой отчетности «Комбината питания». «Общество планирует в 2023 году продажу имущества Филиала ООО «Комбинат питания» — Северо-Запад в связи с прекращением деятельности, перемещение в другие географические регионы, реорганизацию общества», — говорится в документе.



Собственно, продажа имущества — не новость. Судя по выписке из Росреестра, еще 5 февраля «Комбинат питания» продал свою большую фабрику-кухню в Янино заметным предпринимателям из отрасли общепита Сергею Ковалю и Николаю Рузанову.

Именно их компанию — ООО «РБЕ» называют преемником структур Пригожина в деле поставок питания в Минобороны. Прямых подтверждений этому быть не может: контракты МО засекречены, однако по итогам 2023 года выручка «РБЕ» подскочила с 5 до почти 20 млрд рублей. Пропорционально выросли и расходы на оплату труда ( 5,5 млрд рублей), и платежи поставщикам ( 10,7 млрд ).



Инвестиции в янинский проект Пригожина, запущенный в далеком 2010 году , составили 1,7 млрд рублей. Однако зайти на городской рынок школьного питания с замороженными янинскими продуктовыми наборами Евгению Пригожину не удалось. Тем не менее эта фабрика-кухня исправно работала и успешно находила покупателей своей продукции.



Теперь «Комбинат питания» избавляется и от своего филиала, который был зарегистрирован по адресу фабрики в Янино.



Одновременно в пояснительной записке говорится, что московский филиал продолжит исправно работать. Он зарегистрирован в поселке Клёново в административных границах Москвы. Там тоже располагается крупный комбинат, который снабжал едой в том числе и столичные фирмы, которые выигрывали конкурсы на поставку питания в школы Москвы. Во многом на этом основании СМИ также считали эти фирмы связанными с бизнесом Пригожина. В какой-то момент их долю рынка оценивали в 90%.



Однако и с этим проектом есть заминка. Дело в том, что промзона в Клёново имеет довольно крупный пустующий участок в 4,6 га . Его кадастровая стоимость — более 100 млн рублей. В свое время он был передан чиновниками в аренду «Комбинату питания», по всей видимости, под будущее расширение клёновской фабрики, которая расположена «через забор» от этого участка. Компания Евгения Пригожина (тогда она принадлежала ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг») получила его в аренду еще в 2011 году , а срок аренды был прописан аж до 2060 года .



Однако в марте этого года департамент городского имущества Москвы подал иск о расторжении договора аренды. Столичные чиновники не комментируют этот процесс, однако, по информации «Фонтанки», формальным поводом для изъятия этих 4,6 га стало то, что за многие годы компания так и не воспользовалась ими по назначению. Пока что процесс поставлен на паузу — московский арбитраж передал дело на рассмотрение в другой суд.



После смерти Евгения Пригожина в 2023 году бизнес по общественному питанию перешел под контроль к сыну предпринимателя, Павлу Пригожину.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

