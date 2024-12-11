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Спорт ФИФА объявила, где пройдет чемпионат мира по футболу-2034

ФИФА объявила, где пройдет чемпионат мира по футболу-2034

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10 комментариев

ФИФА отдала чемпионат мира по футболу-2034 Саудовской Аравии. Она была единственным кандидатом, сообщает Der Spiegel.

Как объявили представители ФИФА на внеочередном конгрессе в Цюрихе 11 декабря, ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика, ЧМ-2030 — Испания, Португалия и Марокко, а ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал это решение «невероятным посланием единства», направленным в мир, где, по его словам, создается впечатление, что единства больше нет. «Мы хотим сейчас творить историю, мы хотим объединить мир с помощью футбола, через футбол», — резюмировал Инфантино.

Заявка Саудовской Аравии на проведение игр подвергалась критике в СМИ с самого начала. Страну обвиняли в нарушении прав человека, а также указывали на неподходящий для турнира климат. В традиционные месяцы проведения чемпионата — июнь и июль — в Саудовской Аравии стоит сильная жара. Перенос турнира на позднюю осень, когда условия более комфортны, усложнит согласование расписания национальных лиг и международных клубных соревнований. Кроме того, в начале года, в феврале 2034 года, уже запланированы Олимпийские игры.

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Комментарии
10
Гость
44 минуты
Криштиану все-таки добился того, чтобы ЧМ дали бородатому дикарью...
745764345
1 час
а почему не Каструлестан?
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