Доставка главной новогодней ели в Петербург откладывается. Сруб отложили из-за сильного ветра

Доставка в Петербург главной новогодней ели откладывается. Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, завтра в Выборгском районе Ленобласти планировалось срубить два дерева — одно предназначалось для Дворцовой площади, а второе — для Якорной площади в Кронштадте. Но из-за сильного ветра было решено отложить работы на пятницу.

Пушистую красавицу высотой 25 метров до конца недели должны установить на Дворцовой площади. Ее украсят игрушками в виде снеговиков, конфет, лошадок, щелкунчиков, избушек и шаров, а также гирляндами из флажков и серпантином, а рядом установят несколько малых елей — тоже натуральных, а также смонтируют фотозону. 20 декабря на главной елке планируют зажечь праздничные огни.

Помимо нее и второй живой елки в Кронштадте в городе будут установлены 84 искусственных ели.