Смольный определился, когда зажгут огни на главной ёлке Петербурга

Источник: Пиотровский Online / Telegram







Правительство Петербурга на заседании 10 декабря утвердило программу новогоднего оформления города. Как украсят петербургские улицы к Новому году и когда зажгут огни на ёлке на Дворцовой, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Новогодняя ель приедет на Дворцовую площадь из Выборгского района Ленобласти. Спилят ее уже в ближайшие дни. Огни на праздничной красавице зажгут 20 декабря. Помимо живой главной ёлки, в городе установят 84 искусственных больших ели. В конце ноября можно было наблюдать за сборкой ели перед Казанским собором.

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К новогодним праздникам Невский проспект засияет яркими огнями, гирляндами и звёздами украсят и другие центральные улицы и проспекты Петербурга. На Московском проспекте и в Александровском саду установят обновленные световые инсталляции. Освежат праздничный декор на Володарском мосту. На набережной Фонтанки будет создан новый рождественский туристический маршрут.

Помимо этого, город украсят поздравительными плакатами, посвященными Новому году, Рождеству и Году семьи. По традиции на праздничных афишах разместят лучшие работы конкурса детского рисунка.

Украшать Петербург к Новому году начали еще 3 ноября. Закончить работы должны к 20 декабря.