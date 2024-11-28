Новогодняя ель на Невском «растёт» из воздуха

На Невском проспекте перед Казанским собором утром 28 ноября устанавливают новогоднюю ель.
Она искусственная, и её собирают, начиная с верхушки. Поэтому в процессе кажется, что она висит в воздухе и растёт сверху вниз.
Новый год приближается полным ходом. Ёлок и украшений в городе уже много, обретает очертания и главная рождественская ярмарка.
Подробнее о том, как Петербург готовится к Новому году и Рождеству и сколько на это потратят, читайте на «Фонтанке».
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