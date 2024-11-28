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Город Новогодняя ель на Невском «растёт» из воздуха

Новогодняя ель на Невском «растёт» из воздуха

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На Невском проспекте перед Казанским собором утром 28 ноября устанавливают новогоднюю ель.

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Она искусственная, и её собирают, начиная с верхушки. Поэтому в процессе кажется, что она висит в воздухе и растёт сверху вниз.

Новый год приближается полным ходом. Ёлок и украшений в городе уже много, обретает очертания и главная рождественская ярмарка.

Подробнее о том, как Петербург готовится к Новому году и Рождеству и сколько на это потратят, читайте на «Фонтанке».

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