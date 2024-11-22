Главная рождественская ярмарка в Петербурге уже обретает очертания

На Кленовой улице в центре Петербурга начали монтировать каток и карусели для рождественской ярмарки. А на Манежной пока пусто. Подготовку к празднованию Нового года запечатлел утром 22 ноября фотограф «Фонтанки».

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Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»









Рождественская ярмарка пройдет в Петербурге с 14 декабря 2024 года по 9 января 2025-го. Главную площадку планируют разместить на Манежной площади с примыкающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами. На Дворцовой площади появится катальная горка. Еще одна городская ярмарка будет организована на Московской площади.

Как сообщает ГАТИ, на Манежной площади установят 20-метровую елку, домик Деда Мороза, запустят паровозик. Демонтаж всего оборудования запланирован до 25 января 2025 года.

Подробнее о том, как город готовится к Новому году и Рождеству и сколько на это потратят, читайте на «Фонтанке».