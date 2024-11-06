Без «Щелкунчика», но с «Лебединым озером». Как Петербург украсят к Новому году и Рождеству и сколько на это потратят

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







На гулянья, культурную программу и украшение улиц к Новому году и Рождеству в Северной столице на рубеже 2024–2025 годов потратят около 1,5 млрд рублей. Маленьких петербуржцев вновь ждет ледовое сказочное представление, а взрослых — праздничный концерт на Дворцовой. Горожан и гостей города будут развлекать и кормить на Рождественской ярмарке с паровой каруселью и катальной горкой на Дворцовой площади. «Фонтанка» рассчитала праздничную экономику.

Культурная программа

Наступление Нового, 2025 года в Петербурге отметят праздничным концертом на Дворцовой площади. Как следует из распоряжения комитета по культура, субсидию на сумму 38,7 млн рублей, как и в прошлом году, получит АНО «Наш город». Напомним, из-за пандемии коронавируса эта традиция прерывалась: встретить 2021, 2022 и 2023 годы на Дворцовой площади жители и гости Северной столицы не могли, но в 2024-м празднование новогодней ночи возобновилось.

В комитете по культуре не стали раскрывать формат проведения концерта в ночь с 31 декабря на 1 января и подробности остальной праздничной программы, сославшись на то, что общегородской план новогодних гуляний еще не утвержден.

Но по распределению субсидий можно сделать вывод, что в этой программе найдется место традиционному ледовому спектаклю для маленьких жителей Северной столицы: на организацию праздника новогодней елки выделено 170 млн рублей. На сайте комитета по культуре тема представления не указана, но в программе Ледового дворца можно увидеть ледовое шоу «12 месяцев». Субсидию комитета на организацию праздников в размере 140 млн рублей получала «Школа фигурного катания Елены Бережной». Вероятно, детский ледовый спектакль, как и в прошлом году, будут показывать на катке на Конюшенной площади.

Также комитет по культуре выделил 2 млн рублей на проведение фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга». Субсидию в 1 млн рублей получил драматический театр «Остров», в репертуаре которого есть новогодний спектакль «Волшебный снеговик». Всего комитет по культуре потратит на новогодние зрелища 352 млн рублей, что на 9% больше, чем год назад.

Развлекательную программу запланировал также комитет по развитию туризма. Как следует из данных портала госзакупок, на проведение мультимедийной программы власти города готовы выделить 39 млн рублей и еще 28,2 млн рублей на оказание услуг по созданию и обслуживанию инсталляций. В прошлом году на световое шоу было потрачено 77 млн рублей. Точные даты и место проведения в материалах закупок не указываются. Но представления начнутся не позднее 29 декабря и продлятся не менее 19 дней. Мультимедийное шоу будет проецироваться как на фасад здания, так и на специально установленные конструкции. В техзадании сообщается о недопустимости использования «провокационных сочетаний цветов и образов, способствующих социальной напряжённости и разжиганию конфликтов в обществе».

Ярмарочные гулянья

Рождественская ярмарка пройдет в Петербурге с 14 декабря по 9 января. Главная площадка будет работать на Манежной площади, с примыкающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами. На Дворцовой площади разместится катальная горка. Еще одна городская ярмарка будет организована на Московской площади.

Центр контроля качества, подведомственное учреждение комитета по промышленной политике, уже опубликовал конкурсы на сумму 200,4 млн рублей. По информации «Фонтанки», общие траты составят около 280 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году на эти цели были заложены средства в размере 308 млн рублей.

В этом году ярмарка обойдется без мотивов «Щелкунчика», которые использовались при оформлении Манежной площади с 2019 года. Инсталляций с персонажами сказки Гофмана в закупках нет. Концепция обозначена как «Новогодний Петербург». Но в остальном подход к организации останется прежним: на Манежной площади появится елка, главный фуд-корт и несколько фотозон, на Кленовой улице — каток, зона с фуд-траками и карусель. На Малой Садовой — мультимедийный фонтан и домики с едой и сувенирами. По территории ярмарки будет курсировать паровозик. На сцене ожидается выступление фокусника-иллюзиониста и показ спектакля «Лебединое озеро». Также будет работать домик Деда Мороза, аниматор-кукольник и будут организованы мастер-классы по изготовлению марципана, карамели, шоколадных конфет, росписи пряников и пряничных человечков, изготовлению 3D елочных игрушек, росписи елочных игрушек, упаковке новогодних подарков, росписи изделий из дерева и изготовлению семейного дерева. На главной площадке также можно будет узнать, как делать праздничные венки, водить хороводы и научиться танцевать под музыку Чайковского. Между Певческим мостом и Дворцовой площадью снова соберут катальную горку и небольшую зону фуд-корта.

Темой ярмарки на Московской площади, как и прошлом году, станут сказки Пушкина. Там установят 20-метровую ель, киоски с едой и сувенирами, световые инсталляции в виде рождественских гернгутских звезд, а также арт-объекты «Снежный шар» и «Велосипед-шарманка» с фотозоной и аниматорами. Желающие смогут поводить хороводы, осадить Снежную крепость и сыграть в сказочные шахматы фигурами в виде героев из произведений Пушкина, научиться вязать или плести лапти на мастер-классах, а в «Новогодней лавке желаний» расколоть «сказочный орех» с праздничным предсказанием. На сцене покажут спектакли по сказкам Пушкина, богатырские бои, вокальные и хореографические номера.

Новогоднее настроение

Городские улицы тоже не останутся без украшений: создавать настроение будут гирлянды, световые инсталляции и, конечно, наряженные ели. Как следует из данных портала госзакупок, подвед комитета по печати ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» уже объявил конкурсы на 812 млн рублей. Сумма, вероятно, неокончательная. Для сравнения: в прошлом году на ту же дату были объявлены и проведены конкурсы на 919 млн рублей.

На Дворцовой площади к 20 декабря установят и нарядят главную новогоднюю ель, которая будет натуральной и не менее 20 метров в высоту. Ее по традиции украсят игрушками в виде снеговиков, конфет, лошадок, щелкунчиков, избушек и шаров, а также гирляндами из флажков и серпантином. Не забудут и про звезду на макушке. Вокруг главной елки установят несколько малых — тоже натуральных. Радовать петербуржцев и гостей пушистая красавица будет до 14 января.

Натуральная ель высотой 15 метров, как и в прошлом году, также будет установлена на Якорной площади в Кронштадте. Искусственные ели высотой 14 метров появятся возле Гостиного двора, на Марсовом поле, возле БКЗ «Октябрьский», площади Белинского, Воскресенской набережной, возле Медного всадника, на Сенной площади, возле станций метро «Василеостровская» и «Гражданский проспект», возле ДК имени Ленсовета, на площади Свободы в Сестрорецке и ряде других локаций. Всего по городу их будет 17.

Завершить оформление городских улиц и площадей планируется к 10 декабря.

На деревьях развесят праздничные огни, в фонтанах установят световые инсталляции, а вдоль магистралей развесят гирлянды-растяжки и создадут праздничную подсветку на опорах освещения и мостах. В целом сохранится концепция оформления прошлого года, но в некоторых местах точечно появятся новые украшения.