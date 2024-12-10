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Город Новый год «Самый семейный праздник». Петербург встретит Новый год без концерта и фейерверка, но с ярмарками и фотозонами

«Самый семейный праздник». Петербург встретит Новый год без концерта и фейерверка, но с ярмарками и фотозонами

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3 комментария
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Отмечать наступление 2025 года петербуржцы и гости города будут не только в центре Северной столицы: на Московской площади снова будет работать «филиал» рождественской ярмарки, в Петропавловской крепости пройдет выставка ледяных скульптур, и в Кронштадте появится вторая в городе живая ель и покажут мультимедийное шоу. Лейтмотивом празднования станут семейные ценности: для прогулок с детьми добавят фотозон и нарисуют специальные новогодние маршруты.

Новогодняя ночь на Дворцовой площади

Петербуржцы смогут встретить 2025 год на Дворцовой площади. С 21.00 31 декабря до 3.00 утра 1 января фасад Штаба Гвардейского корпуса будут украшать световые проекции по мотивам сказочных сюжетов. За несколько минут до полуночи там же будут транслировать новогоднее обращение президента.

А вот концерта и праздничного фейерверка снова не будет. Традиция прервалась во время пандемии коронавируса и возродилась было в прошлом году. Но в итоге было решено отменить выступления из-за теракта в Белгороде.

Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Движение по Невскому проспекту прекратится 31 декабря в 18:00. С этого момент главная магистраль Петербурга станет пешеходной. Метро в новогоднюю ночь по традиции будет работать. Вернуться домой или поехать в гости можно будет и на наземном транспорте, который будет работать по специальному графику. Подробности будут известны ближе к 31 декабря.

Главная елка

Главная елка на Дворцовой площади снова будет живой — за это проголосовали сами петербуржцы. Ее до конца этой недели привезут из Выборгского района Ленинградской области и украсят игрушками в виде снеговиков, конфет, лошадок, щелкунчиков, избушек и шаров, а также гирляндами из флажков и серпантином. Не забудут и про звезду на макушке. Вокруг пушистой красавицы установят несколько малых елей — тоже натуральных, а также смонтируют фотозону и рождественскую почту, где можно будет отправить открытку в любой уголок России. Огни на главной елке торжественно зажгут 20 декабря.

Городская ярмарка

Городская рождественская ярмарка будет работать с 14 декабря по 9 января. Как и в прошлом году, она разместится сразу на трех площадках. Главная площадка будет работать на Манежной площади, с примыкающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами. На Дворцовой площади разместится катальная горка. Еще одна городская ярмарка будет организована на Московской площади.

В этом году в оформлении ярмарки не будет использоваться тематика сказки «Щелкунчик», хотя какие-то элементы прошлых лет сохранятся. Но «сказочную атмосферу» создадут обновленные арт-объекты и новые фотозоны с «петербургскими котами». Маленькие гости смогут покататься на карусели и паровозике. Посетителей также ждут ремесленные и кулинарные мастер-классы. Изготовленные сувениры и сладости можно будет забрать с собой.

Катание с горки на Дворцовой площади будет бесплатным. Ватрушки будут выдавать на протяжении всего времени работы ярмарки. Темой оформления и программы на Московской площади снова станут «Сказки Пушкина». На всех трех площадках будут работать точки общественного питания и домики с изделиями художественной промыслов и фермерскими продуктами.

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Где еще ощутить атмосферу праздника

Якорная площадь Кронштадта преобразится с помощью световых инсталляций. Там же установят 15-метровую живую ель. Ежедневно с 21 декабря до 8 января с 18.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь до 3.00 на фасад Никольского Морского собора будет транслироваться световое представление, рассказывающее о традициях празднования Рождества.

В Петропавловской крепости с 1 по 14 января перед Нарышкиным бастионом пройдет фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд». Там представят работы 20 лучших скульпторов России, Казахстана и Белоруссии. Мастерам предстоит обработать более 200 тонн чистого речного льда. Темой станет история Петербурга от Петра до наших дней. Ледяные скульптуры можно будет увидеть ежедневно с 11.00 до 19.00. Среди них будут коты Эрмитажа и зайцы Петропавловской крепости. Также гостей ждут световые инсталляции, интерактивные экскурсии и мастер-классы.

Новые украшения

Концепция украшений городских улиц радикально меняться не будет. Но появятся новые украшения и большое количество фотозон и инсталляций. Это сделано, в первую очередь, для семей с маленькими детьми, пояснил глава комитета по печати Владимир Рябовол. «Уже стало хорошей традицией приезжать в наш город именно семьями, чтобы окунуться в сказочную атмосферу, увезти незабываемые впечатления и поделиться ими с родными и близкими в других регионах нашей страны», — сказал он.

Новую подсветку получит Володарский мост. В Александровском саду установят фигуры в образах начала 20 века. Над Литейным и Владимирским проспекта засияют рождественские звезды. На Исаакиевской площади появится зимний сад. Дополнительные украшения на деревьях появятся на Московском проспекте.

Также город украсят праздничными плакатами. Впервые на улицах города появятся карты с шестью новогодними маршрутами, в которые войдут самые красивые локации.

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Ледовое шоу для школьников

Праздник новогодней елки в Ледовом дворце смогут посетить 290 тысяч петербургских школьников с 1 по 4 класс. Им покажут ледовый спектакль «Летучий корабль». «История про любовь, семью мечту станет прекрасным подарком в Год семьи», — сказал глава комитета по культуре Федор Болтин. Всего пройдет 26 представлений. Вместе с билетам школьники получат новогодний сувенир — фоторамку с символикой Петербурга, настольную игру и набор для творчества.

Традиция губернаторской елки тоже прерывалась во время пандемии коронавируса, но в прошлом году вернулась в очный формат.

Катки

Город организует три катка. Один из них уже открылся в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове. Второй станет частью Рождественской ярмарки и разместится на Кленовой улице и начнет работу вместе с ней 15 декабря. 13 декабря будет запущен каток на Манежной площади. Там также будут показывать ледовые спектакли «Щелкунчик».

Безопасность

Власти Петербурга выработали новый подход к обеспечению безопасности во время новогодних праздников совместно с управлением общественного порядка ГУ МВД и МЧС. В частности выстроена система планирования и календарь мероприятий. С организаторами согласовано количество рамок для досмотра, охранников и карет скорой помощи, которые будут дежурить на мероприятиях. Также подключена система мониторинга «Безопасный город».

Конкретные ограничения в ходе заседания правительства не обсуждались. В прошлом году доступ на Дворцовую площадь вечером 31 декабря был организован через рамки, а во всех заведениях общественного питания в центре города с 18.00 до 20.00 проводились досмотровые мероприятия с кинологами, на это время гостей попросили прервать трапезу и покинуть рестораны.

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Комментарии
3
GOLDEN HORSE
13 минут
У ТЮЗа была хорошая ярмарка.
Гость
10 минут
А чего без концерта и фейерверка?- случилось чего?
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