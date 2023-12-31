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    Товарищ майор предупредил, что Новый год в ресторанах в центре Петербурга придется отменять

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    Фото: читатели «Фонтанки»
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    Ряд ресторанов, которые находятся в зоне проведения новогодних праздников и перекрытия движения в центре Петербурга, получили неприятные сообщения.

    Как пишут владельцы заведений в профильных чатах 31 декабря, накануне к ним приходили сотрудники полиции и сообщили, что им придется закрыться на новогоднюю ночь.

    В записках, которые оставили в заведениях, в частности, указывались ответственные лица. «Фонтанка» позвонила одному из них. Ответивший майор полиции подтвердил, что действительно рестораны должны быть закрыты. Он сообщил, что это делается для безопасности гуляющих в центре Петербурга.

    Майор оказался ответственным за участок центра от набережной Мойки до Мошкова переулка. По его словам, с 18:00 31 декабря до 20:00 во всех помещениях пройдут антитеррористические мероприятия с использованием собак и кинологов. Но и после заведениям открыться не дадут — гулянья запланированы до 4 утра 1 января.

    Впрочем, по данным «Фонтанки», майор проявил излишнее рвение. В действительности о тотальном закрытии заведений речи не идет. В 18:00 придется оторваться от трапезы и пройти через рамки. Источники в Смольном добавили, что история с кинологами не вымысел — вернуться к трапезе, вероятнее всего, раньше 20:00 не выйдет. Мероприятия касаются почти всего центра, включая Дворцовую площадь и городскую ярмарку.

    Фото: читатели «Фонтанки»

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