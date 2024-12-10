В новогоднюю ночь петербуржцам покажут на Дворцовой площади световую проекцию и обращение президента

Петербуржцы смогут встретить 2025 год на Дворцовой площади. Об этом рассказал в ходе заседания правительства 10 декабря глава комитета по культуре Федор Болтин. Традиция прерывалась во время пандемии коронавируса и возродилась в прошлом году.