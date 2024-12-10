В новогоднюю ночь петербуржцам покажут на Дворцовой площади световую проекцию и обращение президента

Петербуржцы смогут встретить 2025 год на Дворцовой площади. Об этом рассказал в ходе заседания правительства 10 декабря глава комитета по культуре Федор Болтин. Традиция прерывалась во время пандемии коронавируса и возродилась в прошлом году.
Праздничный концерт не запланирован, но на Главный штаб будет транслироваться мультимедийная проекция с Медным всадником и Щелкунчиком, а также будет показано новогоднее обращение президента РФ, сказал Болтин.
Движение по Невскому проспекту прекратится 31 декабря в 18.00. В новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать по специальному графику.
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