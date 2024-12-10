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Город В Смольном рассказали о новой системе обеспечения безопасности в новогодние праздники

В Смольном рассказали о новой системе обеспечения безопасности в новогодние праздники

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7 комментариев

Власти Петербурга выработали новую систему управления безопасностью во время новогодних праздников. Об этом рассказал 10 декабря на заседании правительства глава комитета по культуре Федор Болтин.

«В последние два года мы выработали совершенно новую систему с управлением общественного порядка ГУ МВД и коллегами из МЧС», — сказал он. В частности, выстроена система планирования и внутренний календарь мероприятий, проводимых как на улицах города, так и в зданиях. С организаторами согласовано количество рамок и карет скорой помощи, а также охранников, которые будут работать на всех мероприятиях. Кроме того, подключена система мониторинга «Безопасный город».

«Это комплексная большая работа, которую мы выстроили совершенно по-новому, учитывая новые вызовы», — подчеркнул Болтин.

Глава комитета по законности Андрей Голомбиевский добавил, что власти города организовали взаимодействие с правоохранительными органами для обеспечения безопасности. «В стадии реализации Дворцовая площадь, Невский проспект и празднование новогодней ночи», — сказал он.

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Комментарии
7
В_Ф
47 минут
Пугают? Да ничего, мы уже привыкли к их "новым системам". Тем более они предельно одинаковы - запретить и ужесточить.
Заливщик голосовых планок
2 часа
"В последние два года мы выработали совершенно новую систему" - по уборке снега тоже "совершенно новую систему" ежегодно вырабатывают..
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