Новый год в петровском стиле. На украшение, мастер-классы и концертную программу в Петропавловской крепости потратят 92 млн рублей

В новогодние праздники на территории Петропавловской крепости пройдет уличная рождественская выставка «Путешествие по Петербургу» с мастер-классами и интерактивными экскурсиями в стилистике эпохи Петра I, следует из данных портала госзакупок. На ее проведение подведомственное учреждение комитета по развитию туризма «Конгрессно-выставочное бюро» готово потратить 92 млн рублей. Она начнется не позднее 25 декабря и продлится 20 дней.

Экспонатами станут святящиеся композиции в виде двухголовых орлов, арок, короны Российской империи, а также свитка с указом Петра I с пером и чернильницей, лодки и герба Петербурга. Также планируется украсить стволы и ветви деревьев гирляндами и звездами и установить не менее 50 декоративных елок. Кроме того, будут расставлены информационные стенды «Серебряное ожерелье России».

Ежедневно на выставке будут проходить экскурсии, участникам которых расскажут об истории празднования Нового года в Петербурге, мастер-классы («Кузница», «Чеканка монет», «Лучный тир» «Печать лубка», «Сенатская канцелярия», «Изготовление деревянной игрушки», «Народная кукла», «Морские узлы», «Роспись по дереву», «Рождественский венок») и показательная смена караула в форме петровских солдат. Также запланированы специальные мероприятия в дни открытия, закрытия, Нового года и Рождества.

О том, как украсят улицы Петербурга к Новому году, какие развлечения ждут горожан и сколько на это потратят, читайте в материале «Фонтанки».