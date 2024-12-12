На службе демографии. Где в России 14-летние невесты и 18-летние многодетные матери

Источник: сгенерировано ИИ







Чиновники объявили о планах «омолодить» рождаемость, ведь попытки стимулировать более старшие поколения разбиваются об их малочисленность. Теперь чиновники увидели потенциал в куда старших школьницах и студентках. Однако пока кроме невнятной борьбы с пропагандой чалдфри среди детей государство ничего особо не делает путного.

В начале декабря власти будто очнулись: необходимо назначать студенткам (в том числе, колледжей) декретные выплаты минимум в МРОТ. Ведь сейчас, выходя в декрет, они получают лишь «академическую стипендию». Кое-где это примерно 500 рублей в месяц, тогда как у работающих матерей выплаты уже достигают 565 тысяч. Пусть студентки в своей жизни еще и не заплатили ни копейки налогов, но ведь им же тоже надо как-то жить и кормить ребенка.









Обсуждая эту инициативу, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов прямо сказал: демографическая задача — снизить до 20 лет средний возраст матери при рождении первого ребенка. Пока же чиновники предпочитают ставить себе более выполнимые цели. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наилучший возраст для рождения первенца 24 года, при том, что сейчас этот показатель — 26,4.

Печальный образ молодой матери

Однако пока за словами и пожеланиями не видно реальных стимулов для молодежи, которая рожает все реже и реже. Оно и понятно. Мальчикам, например, после армии положены льготы при поступлении, а девочкам после родов — только косые взгляды успешных сверстниц, да мама с ребенком посидит, в лучшем случае.

В целом, устроить в стране новый, обратный демографический переход — идея спорная, но интересная. Стимулировать на государственном уровне материнство в 15 — так себе идея, но в 18-19 — почему бы и нет? Старшие зумеры (рожденные в 2000–2010 гг.) действительно уже выходят на арену. 20-24 летние девушки уже рожают по 230 тысяч детей в год. Это меньше, чем было раньше, но какие у них стимулы-то?









В России как класс отсутствует система яслей и садов при вузах, а, тем более, колледжах. Юридические права молодых мам отстаивают только благотворительные фонды. На пособия для не отработавших по много лет с зарплатой по полмиллиона, не прожить, трудоустройство с ребенком на руках — трудновыполнимый квест. И чуть что — опека: как ты там выполняешь свои родительские обязанности? Существующие у нее формы поддержки родителей в трудной ситуации сильно похожи на кредит в залог ребенка, причем, опять же — за копейки.

По всем опросам, главная причина, по которой молодежь откладывает ребенка — отсутствие своего жилья. А все, что им, не имеющим стартового капитала, может сейчас дать государство за счет «семейной ипотеки» — студия в предместье. В ней бы электросамокат как-нибудь примостить, куда там детскую кроватку.

Однако даже ориентация ипотечных льгот на студенток и старших школьниц вряд ли сможет переломить общеевропейский тренд, который министр здравоохранения Михаил Мурашко уже назвал «порочным». И сами школьницы, и их родители уверены: сперва надо получить образование и сделать карьеру, и только потом рожать.

Да, у многих старших школьниц и студенток, несмотря на ужасы пропаганды идеологии чайлдфри и квадроберов, действительно есть стремление к семейному уюту и топоту маленьких ножек. Статистика это подтверждает. И это можно использовать для повышения рождаемости.

Но государству сперва необходимо внятно сформулировать мысль о том, что это ему надо и нарисовать отчетливую траекторию жизненного пути молодой мамы. Успешного и вызывающего завистливые взгляды бездетных сверстниц (и их мам). А пока же ранние браки, а, тем более, роды, и в обществе, и у чиновников воспринимаются, в основном негативно. И жизненный опыт показывает, что для этого есть все основания.

Из-за парты в ЗАГС









За минувшие 30 лет в России почти в 20 раз сократилось число браков, в которых невесты были младше 18 лет. Однако статистика показывает, что отказ от формальностей не мешает молодежи поднимать падающую рождаемость в России.









Относиться к ранним родам можно по-разному (в том числе, и с точки зрения уголовного кодекса), но закрывать глаза и делать вид, что их вообще не существует — неправильно. Однако на сегодняшний день в стране напрочь отсутствует внятный ответ на вопрос: как выстроить ту самую траекторию образования, трудоустройства, да и вообще устройства счастливой жизни несовершеннолетней матери и ее ребенка. Роль государства в этой картине совершенно не просматривается. Все ложится на плечи молодых бабушек — это в лучшем случае. А зачастую совершенно не готовые к взрослой жизни маленькие мамы оказываются один на один со всеми ее вызовами.

На пятилетнем отрезке в России даже несовершеннолетние матери родили 54 тысячи детей. Самым, пожалуй, интересным тут является то, что 15,9 тысяч из них рождены в официальном браке. То есть, девочки и их избранники готовы брать на себя ответственность, пусть даже пока опираясь, в основном, на родителей, а не на государство.

Зачем и кому это нужно

Прежде чем начинать всерьез говорить об «омоложении материнства», стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, эксперты, в частности, Алексей Ракша, неоднократно подчеркивали: увеличить рождаемость, то есть число детей на одну мать, проще, чем снизить средний возраст материнства.

Во-вторых, весьма сомнительно, что эти попытки омоложения приведут к росту рождаемости — это очень разные вещи. То есть, расчет на то, что чем раньше женщина родит, тем больше она захочет рожать потом, не обязательно сработает. Особенно в нынешних социальных и экономических условиях.

Ну и в-третьих, ни в коем случае нельзя применять какие-то стимулирующие меры к одним категориям граждан в ущерб другим. Например, отказываться от поддержки 40-летних матерей, перенося все социальные блага 18-летним. Можно очень не рассчитать и не получить результат от молодых, потеряв его и у старшего поколения.

Теперь взглянем, заслуживает ли вообще идея поддержки самых юных рожениц внимания при решении самых сложных демографических проблем России. На фоне — без преувеличения — провала, к которому приближается страна, может показаться, что любой источник пополнения населения стоит рассматривать всерьез.









В прошлом году в России родилось на полмиллиона человек меньше, чем умерло. Это не уникальная ситуация. Примерно так же — почти во всех странах, которые принято называть «развитыми». Однако у нас есть свои особенности, о которых, в целом, не очень принято говорить. И, возможно, чиновники пытаются нащупать их, чтобы обернуть в преимущества.

Российская демография устроена таким образом, что из 89 субъектов федерации только в трех суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рожденных детей на одну женщину, превышает принципиальный уровень в 2,0. То есть, когда она рожает достаточно, чтобы после смерти остался кто-то за нее и того парня. Если совсем просто, есть только три региона, где детей рождается достаточно, чтобы местное население устойчиво не уменьшалось. На первом месте Чечня (2,66), а затем два региона, в которых — так уж вышло — совершенно нет железных дорог: Республика Алтай (2,03) и Тыва (2,44).









Две беды

В целом Россия, чтобы выразиться помягче, рожает меньше, чем хоронит. Этому есть две главные объективные причины: демографическая, с которой ничего не поделать, и социальная, которую государство отчаянно пытается перебороть.









Во-первых, в силу исторических провалов в отечественной демографии в 20 веке число женщин самого «ядерного» детородного возраста 25-29 лет неумолимо снижается. «Фонтанка» уже подробно разбирала, причем тут Великая Отечественная война и голод в Поволжье. Просто отметим — их очень мало, и коренного перелома ситуации можно будет ждать только лет через 10, когда к детородному станку выйдут сегодняшние 10-15-летние девочки. Вся надежда на них.

Источник: population-pyramid.net







Вторая основная проблема — эти самые женщины стали рожать мало детей и, главное, откладывают появление первенца на свет на все более и более далекий срок.









Если на пике, в 2015 году каждая россиянка производила на свет в среднем 1,78 ребенка, и казалось, мы вот-вот преодолеем тот самый уровень воспроизводства, если не в 2,2, то хотя бы в 2,0, то в 2016 году в стране случилось что-то плохое, и фертильность пошла вниз. Именно с этим показателем сейчас и пытаются как-то колдовать чиновники, заваливая рожениц деньгами, льготами, программами ЭКО, кредитными субсидиями и социальными благами.

Красок в и без того унылую картину добавляют и 503 тысячи только официальных абортов, сделанных в России. Из них 3700 сделали девочки по 17 лет включительно. А 200 — те, кому не исполнилось и 15.

Часики тикают

Если разбить всех женщин в России на три возрастные группы, окажется, что в последние годы хоть как-то подпирают снизу падающую рождаемость только, выражаясь деликатно, бумеры. Те, кто родился еще при СССР.

Росстат подмечает, что 40-50 летние роженицы бьют рекорды своей фертильности аж с 1970-х гг. В 2022 году на них пришлось 57,5 тысяч новорожденных. Больше они рожали только в далеком 1965 году. А вот школьницы и ПТУ-шницы рожают все меньше и меньше. Даже студентки (20-24 года) еще в 1980 году родили в РСФСР миллион детей! Сегодня же это совершенно неубедительные 229 тысяч. Этому есть масса социальных причин, но в итоге это, конечно, сказывается на среднем возрасте материнства в России.









Если в 2000 году самые молодые матери в России (средний возраст при рождении ребенка, причем, не первого, а любого) жили в Тамбовской, Белгородской и Пензенской областях, то уже в 2010 году ситуация круто поменялась. В лидерах оказались маленькие и очень отдаленные регионы, в которых не набиралось и миллиона населения: Еврейская АО, Забайкальский край и Амурская область.









А сегодня это уже Чукотка, Еврейская АО и Дагестан. Примечательно, что на Кавказе Дагестан, скорее исключение. Там средний возраст матери про родах всегда показывался в ЗАГСах очень высоким. Ингушетия и Северная Осетия, если не брать столиц, и сейчас лидируют в стране по этому показателю. Демографы склонны объяснять этот эффект многодетством и тем, что в относительно старшем возрасте кавказские женщины не боятся идти за третьими и более детьми, тогда как в центральных регионах дамы останавливаются на одном-двух, рожденных еще до 35.

Молодо-зелено

Тем не менее, страсть к гнездованию у молодых есть, причем, даже в самом юном возрасте. Другое дело, что женитьба на сверстниках — это меньше 10% от браков несовершеннолетних девушек. Основная часть их избранников — студенты. Однако не редки и случаи, когда возраст разнится существенно или даже более того.









Согласно последним отчетам Росстата, в России ежегодно официально выходит замуж около 4 тысяч девушек до 18, а примерно 500 мальчиков становятся мужьями. Это очень мало. Для сравнения, в 1991 году было 13,5 тысяч женихов, не достигших призывного возраста, и целых 81 тысяча таких же невест.









Сразу стоит оговориться. Под браками в данном случае понимаются официально признанные государством союзы, которые зафиксированы в ЗАГСе, подтверждены свидетельством о браке и имеют юридические последствия. Конечно, жизнь слишком сложная штука, чтобы наивно думать, что этими 4,5 тысячами в год и ограничивается число реально создаваемых союзов по гражданским или религиозным основаниям.

Как правило, ранние браки в общественном сознании ассоциируются с более традиционалистскими региональными культурами: Кавказ и кочевые народы степных, горных или субарктических зон. Официальная статистика подтверждает эту теорию.









Если говорить о распространенности ранних браков как явления, то чаще всего они встречаются в Кабардино-Балкарии. Из 4277 зарегистрированных за год в республике браков 68 пришлось на те, где один из супругов еще не достиг 18 лет. Показатель в 1,59% (доля ранних браков на общем фоне в регионе) в КБР примерно в 3,7 раза выше, чем в среднем по стране, и почти в 23 раза больше, чем в обеих столицах.

Больше 1% таких браков — в КБР, Дагестане, Республике Алтай, Ингушетии, Еврейской АО и Хакасии. Совсем близко к этому — Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкессия. Ничего удивительного, скажет обыватель, а затем обнаружит на другом полюсе графика Чечню, — между Мурманской областью и Ленинградской.

Местная специфика









На официальном уровне в Чеченской республике уже десять лет идет борьба с традиционными ранними браками, начало которой положил глава региона Рамзан Кадыров. В 2014 году в федеральных СМИ прошел ряд публикаций об успешности такого начинания. В нем же приводились многочисленные примеры того, что ранее замуж там выходили и в 15, и в 14. Опрошенные РИА «Новости» такие невесты говорили как о негативных, так и о положительных сторонах ранних браков.

До начала этой кампании по повышению зрелости браков Чечня была всероссийским лидером по их доле в стране. Каждая 20 девушка выходила там замуж, не достигнув 18 лет. Сколько из них не перешагнули порога в 16 лет, статистики нет.









Вместе с тем, стоит отметить, что Кавказ, в целом, имеет более высокие, чем в среднем по стране, показатели числа внебрачных детей. Это, конечно, не как в Тыве 58%, но почти в 1,5 раза больше среднероссийского уровня. Кроме того, какие-то свои внутренние процессы привели к тому, что в 2021–2022 г. в Чечне резко подскочила доля детей, чьи папа и мама не были официально зарегистрированы.

Вообще, Чечня с точки зрения демографической науки — исключительно интересный регион, в котором фиксируется множество рекордов федерального уровня. К примеру, вместе с Тывой они уже многие годы далеко впереди по доле детей в населении. Сейчас в Чечне 32,3% жителей еще не достигли 16 лет. А некоторое время назад было почти 35%. Ближайшая в рейтинге Ингушетия показывает 27,9%, а в целом по России этот показатель равен 18,5%.

Еще один рекорд, который вытекает из первого — минимальный средний возраст жителя региона. В Чечне сейчас это 27,6 лет. В Ингушетии и Тыве — больше 29, в Дагестане уже 31,5, а в среднем по РФ — 39,4.

Также Чечня бесспорный лидер по числу рождающихся детей на душу населения. На каждую тысячу жителей приходится 20,8 новорожденных. В среднем по стране — 8,9. Вместе с Ингушетией там, заодно, и самая низкая смертность: 4,9 умерших на каждые 1000 живых (в среднем в РФ (12,9).

Сомнительные рекорды

При этом Чечня — регион, где несовершеннолетние в 2022 реже всех получали свидетельства о рождении на своих новорожденных детей. При том, что в регионе тогда матерями стали две 15-летние жительницы, пять 16-летних и 98 — 17-летних, их доля в общем числе зафиксированных в ЗАГСах новорожденных лишь 0,33%. Меньше — только в Москве и Петербурге.

Примечательно, что пятерка следующих самых целомудренных регионов после Чечни — Татарстан, Ингушетия, Северная Осетия, ХМАО и Московская область. Правда, в Татарстане в 2022 году отметилась 14-летняя роженица, а в Подмосковье — сразу две 13-летних, которым ребенка и в паспорт-то не записать. Ну и что, зато в Москве, где отмечается самая низкая в стране доля несовершеннолетних матерей, есть даже одна 12-летняя мать. На общую картину это не влияет.

А топ-20 регионов, где наиболее распространены ранние роды, выглядит так:









Примечательны и лидеры по ультра ранним беременностям. Так, по одной 12-летней матери в 2022 году было, кроме Москвы, также в Алтайском и Краснодарском краях. По три 13-летних — опять же в столице, а также в Кемеровской и Челябинской областях. 14-летние чаще всех рожали в Ставропольском крае (14 раз), Свердловской (10) и в Ростовской (9) областях. Больше всех 15-летних матерей было в Краснодарском крае (35), Челябинской области (34) и в Ставропольском крае (32). Краснодар, Ростов, Ставрополь — лидеры по 16-летним роженицам, а Дагестан, Кубань и Свердловская область — по 17-летним. Как можно заметить, единственный в этом списке кавказский регион появляется в самом конце. С точки зрения ЗАГСов, они и правда не выделяются.

План выполнен

Однако есть в демографическом спорте и еще одна дисциплина. Одно дело — случайно что-то по молодости и глупости сделать не так, а другое — когда ты подходишь к вопросу основательно. Речь о повторных родах в самом раннем возрасте.

Во-первых, по состоянию на 2021 год (более поздних данных пока нет) в России жило сразу пять 14-летних девочек с двумя живыми детьми. Речь не о близнецах, а именно что о вторых по счету родах. Их география не имеет ничего общего со сложившимися в нашем обществе стереотипами: Волгоградская, Самарская, Омская, Липецкая и Костромская области.

Пятнадцатилетних девушек, которые могут претендовать уже на повышенный материнский капитал, то есть, с двумя детьми, по всей стране было 13 человек: Самара, Краснодар, Екатеринбург, Ростов, Ставрополь, Тюмень, Новосибирск, Саратов, Татарстан, Брянск, Тамбов, Ингушетия и Чита.

Таких 16-летних уже много — 137. Перечислять все регионы не будем, назовем лишь те, где их больше пяти: Ставрополье (16), Самарская (10), Московская (8), Ростовская, Тюменская, Ульяновская (по 6) и Воронежская (5) области.

17-летние (515 человек) и 18-летние (1521) матери двух детей на этом фоне уже не удивляют. Отметим лишь, что дальше включается хоть какая-то этнографическая логика, и первых больше всех на Кубани, в Ставрополье и в Ростовской областях, а вторые — с большим отрывом (почти каждая десятая) чаще всего встречаются в Дагестане.

Наука статистика была бы невероятно скучной штукой, если бы не умела нас удивлять. Переходим к действительно серьезной дисциплине — многодетство. Абсолютная чемпионка в этой дисциплине живет в Ставропольском крае. Мы не знаем о ней ничего, кроме того, что у нее есть свидетельства о рождении по очереди трех детей, и ей 15 лет.

К 16 своим годам многодетными матерями стали уже шесть десятиклассниц. В том же Ставрополе, а также в Волгограде, Воронеже, Туле, Брянске и в Чувашии. Сдавать ЕГЭ, имея на руках свидетельство о многодетности, могли уже 39 выпускниц (больше всего в Краснодаре, Ростове и Ставрополе). Ну а впервые попробовать алкоголь в 2021 году смогли сразу 128 многодетных 18-летних матерей. Что интересно, в тройку лидеров там попала Иркутская область.

Дальше начинаются уже самые тяжелые марафоны и супермарафоны. Где-то в Ивановской области живет девушка, которая в 2021 году была уже матерью 4 детей, хотя самой ей было 16. Как это получилось, фантазии представить не хватает. 18-летних четырежды матерей — уже 12 человек по всей стране.

Больше детей ни у кого из несовершеннолетних россиянок нет. Зато явно вне конкурса выступают сразу 9 молодых женщин 19 лет, которым в роддоме в графе «Очередность родов» поставили галочку в графе «Пять и более».

Можно с большой долей уверенности предположить, что все эти рекордсменки — вовсе не случайные носительницы плодов мимолетной любви, а вполне себе серьезные и понимающие, что они делают, матери семейств. Несмотря на свой самый нежный возраст. Сколько из них при этом находятся в официальном браке, статистика не подскажет.

Как все на самом деле

Очевидно, что взятый в начале статьи полушутливый тон во многих случаях не будет уместен. Нет нужды говорить, что зачастую ранние браки происходят не добровольно. А подростковые роды — это, в первую очередь, огромный риск, а уже потом все остальное. Сколько девушек де-факто оказываются в брачных отношениях, Росстату доподлинно неизвестно, как неизвестно и как складывается их жизнь. Сколько из них попадают в тяжелую финансовую и психологическую зависимость от своих нареченных супругов, свекровей, золовок, а то еще и «старших жен», непонятно.

В реальности огромное количество девушек и юношей до 18 лет действительно оказываются с юридической точки зрения в ситуации сожительства или, если этот термин кажется грубым, «брачного союза без регистрации».









Существует исследование Росстата о репродуктивных планах населения страны, в котором есть показатель: «Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет». В России такое исследование в последний раз проводилось в 2022 году. Если взять точное количество всех женщин, которых касался опрос (сейчас им, соответственно, 22-26 лет), выходит, что 100 тысяч из 3,6 миллионов девушек начали жить с мужчиной до того, как им исполнилось 18.

Жить — в том смысле, что они воспринимали свои отношения как де-факто брачный союз, хоть и не зарегистрированный официально. При этом, каким-то образом получается, что 18 тысяч из них вступили в такие отношения не достигнув и 15 лет. В масштабе страны это, конечно, ничтожно мало, но на бытовом уровне стоит признать: явление существует и не является каким-то исключением из правил. Косвенное подтверждение тому — десятки тысяч детей, рожденных несовершеннолетними мамами вне официального брака.

Более того. Официальный брак — очень далеко не обязательно условие для появления новых детей. В 2022 году на миллион детей, родившихся в браке, пришлось 300 тысяч — у не расписанных родителей. Причем, в 141 тысяче случаев регистрировали в ЗАГСах не по совместному заявлению родителей, а лишь со слов одной матери.

В теории, неофициальная супруга может доказать в суде факт совместного проживания без «штампа в паспорте», и это будет иметь юридическое значение. Например, при получении наследства усопшего сожителя, при назначении алиментов на ребенка при расставании. Даже есть шанс претендовать на право жить в квартире гражданского супруга. Тем не менее с юридической точки зрения официально не расписанные супруги юридически защищены куда меньше. И особенно это касается несовершеннолетних, оказавшихся в такой ситуации.









Тем не менее, огромное количество россиян предпочитают обходиться без государства в своих семейных отношениях. И даже когда речь заходит о рождении ребенка, он не всегда оказывается однозначным показанием для заключения официального брака.









Вопросы юридической защиты несовершеннолетних супругов до сих пор в России отданы откуп по большей части общественным организациям. Тот нюанс, что по Семейному кодексу, заключая официальный брак, девочки и мальчики одновременно приобретают полную дееспособность и выходят, к примеру, из сферы внимания органов опеки, лишь добавляет остроты проблем.

Ну а раз уж статистика нам показывает, что ранние браки в России доминируют в регионах с особыми местными традициями, нет нужды говорить и о том, что юридическое положение юных супругов также во многом подчиняется им же. К примеру, в большинстве таких регионов в случае развода или вдовства дети молодых мам почти безальтернативно остаются в семье мужа. И пытаться через суд изменить это положение дел решаются очень немногие.

А как у них?

Ранние браки в России — явление не уникальное. Оно распространено по всему миру, и активисты из «развитых» стран активно борются с, как они это называют, «детскими браками» в Африке, Азии и Южной Америке. Забавный факт: авторитетная международная организация GirlsNotBrides, которая борется за запрет ранних браков и собирает данные об их числе по всему миру на своем сайте в разделе, посвященном США, указывает, что никаких официальных данных о ранних браках нет. Для поиска сведений об этом она отсылает читателей к докладу организации ChildUSA, которая, в свою очередь, ссылается на данные организации UnchanedAtLast, а та — на доклад своего руководителя Фрейди Рейсс, которая много лет собирал данные об этом по всей стране.

Если коротко, то единой базы по заключенным бракам в США не существует, пришлось отсылать запросы во все штаты отдельно. Ответы пришли только из 30 (из 50 + округ Колумбия). В остальных власти сказали, что данные о браках хранятся только на уровне округов, которых в стране 3142. Исследователи начало было рассылать запросы и туда, но в итоге ограничились только крупнейшими, а данные по остальным экстраполировали из имеющихся сведений.

В итоге, максимум, что к 2021 году удалось узнать наверняка, это точные (но не совсем) данные по большинству штатов на отрезке от 2000 до 2014 гг. Из них следовало, что за это время в стране было официально (с выдачей свидетельства о браке) заключено около 250 тыс. браков с женихами и невестами, которым еще не исполнилось 18 лет. В их числе было 6 браков с 12-летними (на Аляске, в Луизиане и Южной Каролине), 51 — с 13-летними (Алабама, Флорида, Айдахо, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Вашингтон) и 985 — с 14-летними (везде).

К сегодняшнему дню активисты добились от властей введения более строгих правил в отношении брачного возраста, но, как и в России, тезис о 18-летии лишь декларируется на федеральном уровне, а власти на местах (на уровне округов) имеют право дать разрешение на брак и для более юных влюбленных. Согласно последним имеющимся в общественном доступе данным за 2018 год, в США официальное свидетельство о браке получили как минимум 2,4 тысячи человек, не достигших 18 лет.

В Европе общая статистика есть, и она тоже дает неплохое представление о том, сколь пуританских взглядов официальные власти в России. К примеру, бесспорным лидером по ультра ранним бракам выступает Греция. За последние 10 лет там поженили не только 94 девочек, но даже двух мальчиков в категории 0-14. Также заметно выступила Литва, где в 2020 году было зарегистрировано два таких ранних брака, что на фоне спада у Греции стало европейским рекордом. За минувшее десятилетие в браках девочек 0-14 отметились Испания, Франция, Румыния и Норвегия.

В возрастах 15, 16 и 17 лет за последний доступный отчетный 2022 год в Европе зарегистрировано 1606 браков. В лидерах Болгария, Румыния, Польша, Венгрия, Словакия. Однако и вся Западная Европа отметилась в списке — от Швеции до Италии и от Ирландии до Австрии. Что-то странное в статистике Евросоюза с Великобританией, кажется, в ее данных огромные лакуны. В 2007–2008 гг. в Соединенном Королевстве было отмечено по 100 «14 минус» невест, 1,5 тысячи 15-летних, по 5,5 тысяч 16-летних и по 12-13 тысяч 17-летних. Дальше пятилетний провал, затем 2013 и 2015 годы, когда регистрировалось по 300 уже только 16-17-летних, а затем вплоть до нынешних времен — сплошные нули.

Что касается результативности, то тут, Россия, вне всякого сомнения, далеко отстает от Европы. За 2022 год девушки возрастом до 17 лет включительно подарили миру 27,2 тысячи новых европейцев. Из них 1630 родились у девочек от 10 до 14 лет. В России за тот год несовершеннолетние родили 9815 детей. Матерей 14 лет и младше было всего 257.