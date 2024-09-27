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«Женщина, вы по какому вопросу?»

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3 комментария

«Фонтанка» составила портрет типичной женщины, которая в этом году рожает ребенка и на которую свалилась вся мощь чиновников, пытающихся вытащить РФ из демографической ямы. Она ни в чем не виновата, но, кроме нее, надеяться не на кого.

В России падает количество рожденных детей. И это не новость. С июля 2014 года, когда в стране появилось рекордное число младенцев — 184,3 тысячи, мы пришли к 96 тысячам в 2024 году. Глупо искать в этом политику или экономику. Мы наблюдаем совершенно ожидаемую и прогнозируемую циклическую демографическую яму, старт которой был положен в 1918 году, а 1941 год еще сильнее углубил зубцы на диаграмме рождаемости.

Вот половозрастная диаграмма 1955 года. На ней по возрастам живущих в стране людей четко видны провалы рожденных в 1919–1922 годах (тогда им было около 40 лет), а также в голодные 1932–1935 годы (возраст — около 25 лет), когда рождаемость резко падала. Но главный провал — ожидаемо — первая половина 1940-х гг. (14–17лет).

Далее взглянем на такую же диаграмму образца 1989 года. Вот провал 70-летних, рожденных в пору революции и гражданской войны. Вот провал 55-летних, сверстников смертельных голодов в стране. Ну и вот 45-летние, рожденные в Великую Отечественную войну. На всю страну их около 800 тысяч человек, тогда как 50-летних и 40 летних — примерно по 2,4 миллиона. Но отчего же в стране так мало 20-летних? Что такого случилось в 1969 году, когда они появились на свет? А все просто — их рожало крайне малочисленное военное поколение 1940-х, которым тогда было 25–30 лет. И никакие успехи советской власти в повышении уровня жизни, массовом строительстве бесплатного (!) жилья, подъем медицины, развитие сети детских садов, улучшение питания справиться с проблемой не могли. Вверх демография пошла только тогда, когда в новенькие роддома поехали рожденные в 1950-е.

Ну а вот срез уже максимально близкий к нам — 2002 год. Ровесники революции ушли. Зато провал 70-летних свидетелей поволжского голода отчетливо виден. И все так же зияет огромная дыра среди тех, кто родился в войну. Смотреть надо дальше. Вот зияющий проем 35-летних 1967–1969 годов рождения. Это те, кому на предыдущей диаграмме было 20 лет. А вот и дырка в дошкольниках 2–7 лет. Можно ругать Ельцина и лихие 90-е. Но скажите, ради бога, кто должен был рожать-то? Да никому, кроме того самого малочисленного второго поколения детей войны, рожать было особо и некому. Отсюда и провал в середине 1990-х третьего послевоенного поколения.

Ну а вот график 2024 года. На нем отлично видно и военный провал, и логические дыры второго, третьего, а теперь и четвертого поколения. Нет в этом никакой экономики и политики — чистая демография.

Так что нет причин удивляться, что родившиеся в 1990-е к середине 2020-х выступают крайне жиденько. Их просто очень-очень мало. И, что главное, их и дальше не прибавится. Надо ждать еще как минимум лет 10, пока подрастут девчонки, которые сейчас еще ходят в переполненные школьные классы. И не стоит их торопить — демография не терпит суеты, которая сейчас наблюдается в Госдуме.

Если разбить всех женщин условно детородного возраста по пятилетним стратам, легко увидеть, как резко падает число наиболее активных, 25–29-летних, мам в 2015 году. Еще пять лет после этого рождаемость поддерживали 30–34 летние, а теперь в окопах на передовой остались только 35–39-летние. Нетрудно догадаться, все это время это были одни и те же россиянки, те самые бейби-бумеры 1980-х. Но и их хватит уже не надолго.

Что мы имеем в итоге? Все еще в глубоком минусе главная ударная сила российской демографии, 25–29-летние, и их число еще продолжит сокращаться. Едва-едва приподнимают голову после провала 20–24-летние. Им до масштабного влияния на демографию еще лет 7–10. Ну и уже лет пять как растет число 15–19 летних. Они родились в 2006–2009 годах, и у них еще все впереди.

Сейчас средний возраст рожающей женщины в России — 29 лет. Это значит, что родились они в 1995 году, то есть по большому счету основные экономические катаклизмы в стране обошли их стороной и известны только по рассказам старших.

У 91 % из них есть работа, 24 % зарабатывают больше мужа. Половина из них имеет высшее образование, четверть — среднее специальное. Две из трех — замужем, каждая десятая — вторым браком. Для большинства сейчас это второй ребенок, средний возраст первого — пять лет. Как это ни странно звучит, каждая третья говорит, что важным фактором принятия решения о беременности стало желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким. Каждая четвертая убеждена, что, если ребенок растет один, он станет эгоистом.

Примерно 28 % рожающих 29-летних считают, что ребенок укрепит ее брак (что звучит довольно тревожно), и столько же — что он позволит за счет госпрограмм улучшить жилищные условия. Каждая четвертая на полном серьезе уверена, что чем больше у нее будет детей, тем более обеспеченно и не одиноко она себя будет чувствовать в старости. Если женщина рожает к 29 годам уже третьего, тезис про стакан воды в старости разделяют и считают самым важным уже 31 % из них. Вторая по значимости для многодетной мамы причина рождения третьего ребенка — чтобы старшие дети научились заботиться о младших и стали, таким образом, хорошими людьми.

Перед тем, как рожать, большинство уже больше двух лет были замужем, а перед этим успели пожить со своим мужчиной также около двух лет — «чтобы испытать чувства». Примерно 16 % из них до рождения первого ребенка делали аборт. У 88 % это желанный и запланированный ребенок.

Из этой характеристики нетрудно заметить, что убеждать эту женщину идти рожать государству не надо. А вот дополнительные стимулы зачастую ускоряют принятие такого решения. Нелепо думать, что описанные выше 29-летние дамы всерьез подвержены какой-то там пропаганде чайлдфри.

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Комментарии
4
Muzzy
38 минут
Просто не надо относится к народу как к скоту, насильно отправляя то на бойню (окопы), то в роддом. Никто не обязан рожать государству пушечное мясо ни по статистике, ни по зову сердца.
Mimic
30 минут
Пирамиды - это хорошо, даже убедительно. Только автор никак толком не объясняет, что же произошло не с общим количеством родившихся детей, а именно с "суммарным коэффициентом рождаемости на одну женщину", почему это он так стремительно вниз начал падать после 2015 года? График есть, а объяснений нет.
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