Ставки растут. Борьба с чайлдфри выходит на новый уровень

«Фонтанка» внимательно изучила проблематику сознательного отказа от рождения детей. Депутаты вот-вот введут огромные штрафы за его пропаганду, хотя многие не могут вспомнить ни одного подобного случая. С цифрами в руках доказываем: деятели чайлдфри в нашей стране действительно есть, и их число растет. Но противодействовать им будут больше не кары, а глобальные сдвиги в социально-экономическом положении страны и более четкое расставление приоритетов государством.
Штрафы за пропаганду чайлдфри будут достигать
Когда в России появилось чайлдфри
Тема чайлдфри гремела в России 10–12 лет назад, когда петербургский рекламщик Эдвард Лисовский завел несколько блогов на этот предмет. Довольно быстро, в 2013 году, «ВКонтакте», который к тому времени уже переходил под контроль Алишера Усманова, заблокировал группу Лисовского по требованию прокуратуры. Обоснование: занимались «пропагандой нарушения прав несовершеннолетних». Кроме того, по закону «О защите детей» запрещается публикация информации, которая ставит под сомнение «семейные ценности».
Уже в 2020-х тема ожила вновь. Ее обсуждали на федеральных телеканалах, куда приглашали Лисовского. Политик Виталий Милонов высказывался за наказание пропагандистов чайлдфри в целом и Эдварда Лисовского в частности. Вскоре после этого идеолог движения эмигрировал в Индонезию.
Еще одним борцом с чайлдфри стала сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Правда, широкой общественности она запомнилась высказываниями с чуть другим акцентом.
«Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их, — говорила сенатор Павлова в интервью телеканалу «Царьград». — Поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция». Причину проблемы она указывала совершенно конкретную: демографический кризис стал следствием революции
Первая законодательная инициатива о наказаниях за склонение к отказу от рождения детей последовала в
«В ее основе — философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее», — говорил председатель парламента.
Сам Эдвард Лисовский к тому времени, как оказалось, частично даже поддерживал тезисы Толкачева и Милонова. «Адекватный чайлдфри должен оставаться, но агитация за ненависть к детям должна быть запрещена. За адекватное личное мнение наказания быть не должно, за призывы я сам поддерживаю уголовное наказание, тем более на аудиторию детей. Правда, я ни разу не сталкивался с такими призывами в реальном мире», — говорил Лисовский в интервью РБК.
Как в России можно бороться с чайлдфри
Конкретных определений чайлдфри в словах депутатов и чиновников пока не звучало. Самое определенное, что было сказано: «Склонение женщин к отказу от рождения детей». Примеров подобной подрывной деятельности не приводилось.
«Я никогда раньше не сталкивался с какой-то специальной, отчетливой, внятной пропагандой чайлдфри. Единственное место, где сейчас российские женщины могут такое услышать, — женские консультации, когда врачи спрашивали у женщин, будут ли они сохранять беременность, и по каким-то показаниям рекомендовали отказаться от рождения детей», — разводит руками эксперт по вопросам демографии Алексей Ракша.
При этом уже существующий закон о запрете пропаганды ЛГБТ* (признано экстремистским движением) показал широкую вариативность в трактовке подобных деяний. В решениях судов они не ограничиваются прямыми призывами вступать в ряды ЛГБТ. Иногда достаточно упоминания этой темы в СМИ или даже в соцсетях, изображения однополой пары, проявления однополых чувств на публике или даже демонстрация (в виде, например, значка на одежде) символики — радуги, причем, обязательно без синего цвета. Как будет складываться практика наказаний за пропаганду чайлдфри, покажет время.
«Без внятных определений и терминов это выглядит, словно депутаты изображают бурную деятельность. Сделать буквально «что-нибудь». Так я вижу всю эту совершенно ожидаемую и прогнозируемую панику. И она будет нарастать с каждым годом, с каждым месяцем. Это моральная паника тех, кто ничего не понимает в демографии, — высказывает свое мнение Алексей Ракша. — Вместо того, чтобы просто ввести материнский капитал на второго и третьего ребенка в
Его позиция основывается на критике решения властей выдавать маткапитал уже за первого ребенка: родив его, российские семьи на этом останавливаются, никак не повышая показатели рождаемости и фертильности.
По мнению эксперта, ключевая идея маткапитала — именно в стимулировании рождения бОльшего числа детей, чтобы повысить нынешний уровень фертильности с 1,41 в сторону уровня, обеспечивающего естественное воспроизводство населения (2,1–2,2).
При этом в нынешнем виде маткапитал, который в первую очередь используется для покупки в ипотеку квартир в сочетании с пониженной ставкой по «семейной» ипотеке, для которой также требуется лишь один ребенок, больше похож на поддержку именно строительной и даже банковской отрасли, но к решению демографических проблем никакого отношения не имеет.
Сколько в России чайлдфри
В целом, если закрыть глаза на экстремистскую составляющую идеи чайлдфри, стоит признать, что она действительно имеет место в современном российском обществе, причем ее популярность постепенно, но нарастает.
Свидетельство этому есть в регулярных отчетах Росстата «Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения», основанных за наблюдениями 1
Это число, описывающее, какой процент женщин и мужчин хочет иметь ноль детей, сколько — одного, двух, трех, четырех, пятерых и более.
Отсюда следует, что если в 2012 году из 15 тысяч женщин в опрошенных Росстатом
При этом очень показательно, что число россиянок, мечтающих о большой семье с кучей детей (3 и более), очень заметно сокращалось в пользу тех, кто хочет остановиться на одном ребенке. А значит — полностью провалить демографическую программу и пойти вразрез с тезисами президентских посланий. Напомним, один ребенок в семье не позволяет обществу восполняться самостоятельно. Даже два по большому счету не позволяют, но это уже хоть что-то.
Почему в России женщины не хотят рожать
Явился ли этот тренд следствием пропаганды идеологии чайлдфри? Судя по решительному настрою депутатов — несомненно. А вот сами граждане считают иначе. Как правило, они называют экономические причины. Причем не совсем те, о которых можно подумать в первую очередь.
Как это ни парадоксально, о рождении бОльшего числа детей мечтают те, у кого хуже жилищные условия и хуже уровень жизни. Так, в 2022-м среднее число детей, которое хотели бы иметь женщины, оценившие свой уровень жизни как «очень хороший», составило 2,01. У тех, кто живет «плохо», — 2,08. При этом в
Еще один неожиданный тренд: заметно сократились опасения женщин о том, что рождение ребенка помешает материальному достатку в семье. В
Можно сколько угодно ругать меры господдержки, действовавшие после
Именно об этом и говорит Алексей Ракша, когда предлагает резко увеличить размер маткапитала (до
«Эти деньги у страны есть. На всю программу потребуется
Далее, рассуждает эксперт, с уже полученными результатами от улучшенной программы маткапитала, необходимо идти дальше. Какие именно меры будут эффективны, причем не провоцируя иждивенческие тренды в обществе, надо считать. К примеру, широкое развитие, по сути с нуля, сети яслей для детей с
«В ценах 2014–13 года каждый ребенок, родившийся благодаря программе маткапитала, обошелся государству в
Вместе с депутатами осуждал чайлдфри Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»
* ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией.