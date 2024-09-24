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Власть Общество Володин: штраф за пропаганду чайлдфри будет до 400 тыс. для физлиц и до 5 млн для юрлиц

Володин: штраф за пропаганду чайлдфри будет до 400 тыс. для физлиц и до 5 млн для юрлиц

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48 комментариев

Штраф за пропаганду чайлдфри может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юридических лиц, сообщил 24 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале. Имеется в виду, по его словам, «воспрепятствование распространению информации, популяризирующей бездетность».

«Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения», — написал он.

Документ предлагает запретить пропаганду чайлдфри в СМИ, кино, рекламе, в интернете и ввести административную ответственность. Штрафы будут вводиться «по аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола».

«Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц», — пояснил Володин.

Напомним, 23 сентября правительство РФ поддержало проект закона, предлагающий запретить распространение пропаганды чайлдфри. Автор проекта — член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова («Единая Россия»).

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о феминизме и движении чайлдфри. «Я считаю, нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было», — сказала она. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков придерживается того же мнения: любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди граждан России, по его словам, должны быть устранены.

* деятельность запрещена в России.

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Комментарии
48
Einmerck
1 час
Повышение налогов, увеличение долговой нагрузки, начало СВО считается пропагандой чайлдфри?)
Shaloon_70
1 час
"любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди граждан России, по его словам, должны быть устранены." Презервативы прокалывать, иные противозачаточные средства запретить. Если передернул в кулачок, пять лет за разбазаривание семенного фонда ;-)
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