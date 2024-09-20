«Все, что мешает росту рождаемости, должно исчезать». Песков высказался о чайлдфри

Любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди граждан России, должны быть устранены. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



На вопрос журналистов о том, поддерживает ли Кремль запрет идеологии чайлдфри, Песков ответил, что необходимо принимать все возможные меры для увеличения рождаемости в России, и всё, что этому мешает, должно исчезнуть.

«Всё, что нужно делать для повышения рождаемости (в России), должно делаться. И всё, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о феминизме и движении чайлдфри. Она заявила, что чайлдфри потеряло актуальность и не соответствует нынешним ожиданиям женщин. «Я считаю, нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было», — добавила Матвиенко.