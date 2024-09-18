«Надо запретить законодательно». Матвиенко осудила феминизм и движение чайлдфри

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Известия»
По ее словам, феминизм стал воинствующим и радикальным, а некогда благородная идея о борьбе за равноправие потеряла прежнее значение.
«Это все против мужчин. Это все против традиционных ценностей. Это все про какие-то гендеры, которых уже более
Кроме того, по словам председателя Совета Федерации, движение чайлдфри потеряло актуальность и не соответствует нынешним ожиданиям женщин.
«Я считаю, нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было», — заявила Матвиенко.
Ранее о чайлдфри высказывались другие российские политики. Так, заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов говорил, что чайлдфри — одна из «идеологий, так сказать, экстремистской направленности», которых «сегодня много». Также Вуколов отметил, что в России активно готовится законопроект по недопущению распространения этого движения.