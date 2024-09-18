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    «Надо запретить законодательно». Матвиенко осудила феминизм и движение чайлдфри

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    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Известия» 18 сентября высказалась о феминизме и движении чайлдфри. Она заявила, что феминизм на Западе выродился, а идеологию о сознательном желании не иметь детей пора запретить.

    По ее словам, феминизм стал воинствующим и радикальным, а некогда благородная идея о борьбе за равноправие потеряла прежнее значение.

    «Это все против мужчин. Это все против традиционных ценностей. Это все про какие-то гендеры, которых уже более 50 придуманных», — сказала Матвиенко.

    Кроме того, по словам председателя Совета Федерации, движение чайлдфри потеряло актуальность и не соответствует нынешним ожиданиям женщин.

    «Я считаю, нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было», — заявила Матвиенко.

    Ранее о чайлдфри высказывались другие российские политики. Так, заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов говорил, что чайлдфри — одна из «идеологий, так сказать, экстремистской направленности», которых «сегодня много». Также Вуколов отметил, что в России активно готовится законопроект по недопущению распространения этого движения.

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