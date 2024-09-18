«Надо запретить законодательно». Матвиенко осудила феминизм и движение чайлдфри

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Известия» 18 сентября высказалась о феминизме и движении чайлдфри. Она заявила, что феминизм на Западе выродился, а идеологию о сознательном желании не иметь детей пора запретить.



По ее словам, феминизм стал воинствующим и радикальным, а некогда благородная идея о борьбе за равноправие потеряла прежнее значение.