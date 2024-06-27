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    В России готовятся запретить «идеологию чайлд-фри». Законопроект уже в разработке

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    В России активно готовится законопроект по недопущению распространения child-free. Об этом 27 июня рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

    По словам замминистра, чайлд-фри — одна из 2идеологий, так сказать экстремистской направленности», которых «сегодня много». В качестве примера подобного экстремизма он привел случай, «когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей» (цитата по ТАСС).

    Законопроекты, по заявлению Вуколова, подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. Законодательная система, которая бы создана с их помощью, «противостояла бы этим течениям на территории России и тех стран, которые разделяют российские ценности.

    «Эти законы должны продвигаться и быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности», обозначил основную задачу Вуколов.

    Накануне на ПМЮФ заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сравнила с оружием пропаганду чайлдфри (отказа от рождения детей) и предложила жестко ее пресекать.

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    Чайлд-фриВсеволод вуколовПМЮФЭкстремизм
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