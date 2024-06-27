В России готовятся запретить «идеологию чайлд-фри». Законопроект уже в разработке

В России активно готовится законопроект по недопущению распространения child-free. Об этом 27 июня рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По словам замминистра, чайлд-фри — одна из 2идеологий, так сказать экстремистской направленности», которых «сегодня много». В качестве примера подобного экстремизма он привел случай, «когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей» (цитата по ТАСС).