В России готовятся запретить «идеологию чайлд-фри». Законопроект уже в разработке

В России активно готовится законопроект по недопущению распространения child-free. Об этом 27 июня рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам замминистра, чайлд-фри — одна из 2идеологий, так сказать экстремистской направленности», которых «сегодня много». В качестве примера подобного экстремизма он привел случай, «когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей» (цитата по ТАСС).
Законопроекты, по заявлению Вуколова, подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. Законодательная система, которая бы создана с их помощью, «противостояла бы этим течениям на территории России и тех стран, которые разделяют российские ценности.
«Эти законы должны продвигаться и быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности», обозначил основную задачу Вуколов.
Накануне на ПМЮФ заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сравнила с оружием пропаганду чайлдфри (отказа от рождения детей) и предложила жестко ее пресекать.