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    Зампред Госдумы Ирина Яровая сравнила с оружием пропаганду чайлдфри. И предложила запретить

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    Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сравнила с оружием пропаганду чайлдфри (отказа от рождения детей) и предложила жестко ее пресекать. Депутат высказалась об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 26 июня.

    «Это самый настоящий деструктивный контент. Вопрос в том, нужно ли эту информацию маркировать или просто нужно вычищать и запрещать. Это важный вопрос. Поскольку когда мы говорим о защите жизни, правоохранителю понятно, что делать. Если перед вами человек с оружием в руках — правоохранитель может действовать максимально активно, вплоть даже до поражения цели, которая угрожает обществу. Как действовать здесь, когда мы тоже имеем дело с оружием, которое направлено против молодого поколения? Ждать или всё-таки действовать? Наше обсуждение привело к главному выводу: всё-таки нужно действовать», — заявила Яровая во время сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».

    Она отметила, что в России уже принято много решений, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, но до сих пор не урегулированы некоторые важные вопросы — в том числе дискурс о заведении детей. По мнению Яровой, пропаганда движения чайлдфри «меняет сознание девочек, которые, как предполагается, должны стать мамами».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Ирина Яровая на ПМЮФ предложила запретить автоматизированные анонимные рассылки, а член Совета по правам человека Элина Сидоренко — признать экстремистскими некоторые эмодзи.

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    Ирина ЯроваяЧайлдфри
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