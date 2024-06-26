Зампред Госдумы Ирина Яровая сравнила с оружием пропаганду чайлдфри. И предложила запретить

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сравнила с оружием пропаганду чайлдфри (отказа от рождения детей) и предложила жестко ее пресекать. Депутат высказалась об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 26 июня.



«Это самый настоящий деструктивный контент. Вопрос в том, нужно ли эту информацию маркировать или просто нужно вычищать и запрещать. Это важный вопрос. Поскольку когда мы говорим о защите жизни, правоохранителю понятно, что делать. Если перед вами человек с оружием в руках — правоохранитель может действовать максимально активно, вплоть даже до поражения цели, которая угрожает обществу. Как действовать здесь, когда мы тоже имеем дело с оружием, которое направлено против молодого поколения? Ждать или всё-таки действовать? Наше обсуждение привело к главному выводу: всё-таки нужно действовать», — заявила Яровая во время сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».