На ПМЮФ предложили признать некоторые эмодзи экстремистскими

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 26 июня предложили серьезно подойти к вопросу признания некоторых эмодзи экстремистским контентом. Идею поставила на обсуждение Элина Сидоренко, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет».
«Мы в рамках белого интернета инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Белоруссия была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — сказала Сидоренко во время выступления на сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».
Она пояснила, что имеет в виду не лайки и дизлайки, которые суды уже иногда признают юридически значимыми действиями, а «картинки, которые могут носить радикальный характер». За такие картинки необходимо предусмотреть юридическую ответственность считает правозащитница.
«Экстремистский контент чаще всего носит пограничный характер, языковые модели не всегда помогают. Это значит: плохо, но легально. И в этом сегменте выстраивается основная система пропаганды, виктимизация молодежи осуществляется», — пояснила Сидоренко.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что депутат Госдумы Ирина Яровая на ПМЮФ предложила запретить анонимные автоматизированные рассылки.