На ПМЮФ предложили признать некоторые эмодзи экстремистскими

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 26 июня предложили серьезно подойти к вопросу признания некоторых эмодзи экстремистским контентом. Идею поставила на обсуждение Элина Сидоренко, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и глава АНО «Белый интернет».



«Мы в рамках белого интернета инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Белоруссия была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — сказала Сидоренко во время выступления на сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».