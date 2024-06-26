Зампред Госдумы Яровая предложила запретить автоматизированные анонимные рассылки в России

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что технологии автоматизированной анонимной рассылки должны быть вне закона. Этому было посвящено ее выступление на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 26 июня

«Когда осуществляется анонимная автоматизированная рассылка — это всегда обман. Потому что скрывается истинное лицо и основополагающий фактор, то есть мотив ввести в заблуждение.<…> Почему мы попали в ловушку мошенников, которые создали миф о том, что может быть пространство, где лица людей скрыты маской? Любой правоохранитель скажет: анонимность — это путь к введению в заблуждение», — сказала Яровая во время сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».