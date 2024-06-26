Зампред Госдумы Яровая предложила запретить автоматизированные анонимные рассылки в России

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что технологии автоматизированной анонимной рассылки должны быть вне закона. Этому было посвящено ее выступление на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 26 июня
«Когда осуществляется анонимная автоматизированная рассылка — это всегда обман. Потому что скрывается истинное лицо и основополагающий фактор, то есть мотив ввести в заблуждение.<…> Почему мы попали в ловушку мошенников, которые создали миф о том, что может быть пространство, где лица людей скрыты маской? Любой правоохранитель скажет: анонимность — это путь к введению в заблуждение», — сказала Яровая во время сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности».
Она отметила, что необходимо ввести наказание и за саму анонимную рассылку, и за технологии, которые этому способствуют. В первую очередь это касается чат-ботов, которые, по мнению депутата, используются в том числе в экстремистских и террористических целях. Должен быть ясен автор каждого сообщения — подчеркнула она. Кроме этого Яровая заявила о необходимости разработать автоматизированную систему, которая выявляла бы весь агрессивный и экстремистский контент в интернете и помогала правоохранительным органам ловить информационных преступников. Система реагирования на преступления и правонарушения в Сети, по мнению Ирины Яровой, должна быть немедленной, с блокировкой во внесудебном порядке.
Ранее Ирина Яровая предлагала штрафовать неофициальных туристов. А известность ей принесли так называемые «законы Яровой», которые привели к изменениям в федеральном законодательстве в области информации. В частности, они обязали операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов и данные о фактах взаимодействия между ними, чтобы это могли изучать правоохранители.